Top.Mail.Ru
Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 1
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 2
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 3
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 4
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 5
Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Время отклика
5
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 1
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 2
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 3
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 4
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 5
  • Монитор Dell 23,8&quot; U2422HE (2422-4994) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 950 руб. 
Начислим 512 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 524004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
31 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
угол наклона экрана -5°/+21°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный блок питания 11.8 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х43х14
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)

Монитор Dell U2422HE с диагональю экрана 23.8, разрешением 1920x1080 (Full HD) и типом матрицы IPS. Модель оснащена встроенным USB-концентратором. Подставка поддерживает возможность регулировки высоты (HAS) и поворот экрана в портретный режим (Pivot). Время отклика составляет 5мс, яркость 250кд/м?, контрастность 1000:1. Dell U2422HE поддерживает подключение по USB Type C. Монитор содержит видеопорты: 1xHDMI и 1xDisplayPort.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
угол наклона экрана -5°/+21°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный блок питания 11.8 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell U2422HE с диагональю экрана 23.8, разрешением 1920x1080 (Full HD) и типом матрицы IPS. Модель оснащена встроенным USB-концентратором. Подставка поддерживает возможность регулировки высоты (HAS) и поворот экрана в портретный режим (Pivot). Время отклика составляет 5мс, яркость 250кд/м?, контрастность 1000:1. Dell U2422HE поддерживает подключение по USB Type C. Монитор содержит видеопорты: 1xHDMI и 1xDisplayPort.


Теги товара: с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994) - по цене 31950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...