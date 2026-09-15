Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 370 руб.
В наличии
Код товара: 650716
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
37 370 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
89х46х20
Вес, кг.
10.8
Описание товара Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 37370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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