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Монитор Samsung 34" S34C650UAI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Samsung 34" S34C650UAI

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Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 2
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 3
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 4
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 5
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 6
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 7
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 8
Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 1
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 2
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 3
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 4
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 5
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 6
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 7
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 8
  • Монитор Samsung 34&quot; S34C650UAI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739195
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, таймер выключения
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
200
Габаритные размеры с подставкой
806.6х561.5х241 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х47х21
Вес, кг.
10.25

Описание товара Монитор Samsung 34" S34C650UAI

Откройте новое измерение работы и развлечений с изогнутым монитором Samsung ViewFinity S6 S65UC. Его впечатляющая диагональ в тридцать четыре дюйма в формате UltraWide создает невероятно immersive-ощущение, полностью погружая вас в происходящее на экране. Широкоформатное изогнутое полотно с радиусом кривизны тысяча R плавно охватывает ваше периферийное зрение, что не только усиливает восприятие контента, но и способствует более комфортному и естественному для глаз обзору, уменьшая напряжение при длительном использовании. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица с десятибитной глубиной цвета, способная отображать более миллиарда цветовых оттенков. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы, глубокие черные тона и насыщенную, реалистичную картинку. Разрешение 3440 на 1440 пикселей в соотношении сторон 21:9 обеспечивает исключительную детализацию и большое рабочее пространство, позволяя одновременно держать открытыми несколько окон или наслаждаться кинолентами без черных полей по краям. Частота обновления в сто герц в сочетании с временем отклика пять миллисекунд и технологией переменной частоты обновления AMD FreeSync делает движение в динамичных играх и видео невероятно плавным, без разрывов и задержек. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что позволяет комфортно работать даже в ярко освещенном помещении. Благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — изображение остается четким и цветонасыщенным при взгляде на монитор даже под значительным углом. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а темные — глубже, открывая новые детали в каждой сцене. Этот монитор создан для продуктивности высокой пробы. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя устройствами, используя одну клавиатуру и мышь, что идеально для тех, кто работает с несколькими компьютерами одновременно. Универсальный разъем USB Type-C не только обеспечивает передачу видео- и данных, но и поддерживает зарядку подключенных устройств мощностью до девяносто ватт, значительно упрощая организацию рабочего пространства и сокращая количество кабелей. Встроенный USB-концентратор добавляет дополнительные порты для подключения периферии.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" S34C650UAI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, таймер выключения
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Ethernet, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
200
Габаритные размеры с подставкой
806.6х561.5х241 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новое измерение работы и развлечений с изогнутым монитором Samsung ViewFinity S6 S65UC. Его впечатляющая диагональ в тридцать четыре дюйма в формате UltraWide создает невероятно immersive-ощущение, полностью погружая вас в происходящее на экране. Широкоформатное изогнутое полотно с радиусом кривизны тысяча R плавно охватывает ваше периферийное зрение, что не только усиливает восприятие контента, но и способствует более комфортному и естественному для глаз обзору, уменьшая напряжение при длительном использовании. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица с десятибитной глубиной цвета, способная отображать более миллиарда цветовых оттенков. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы, глубокие черные тона и насыщенную, реалистичную картинку. Разрешение 3440 на 1440 пикселей в соотношении сторон 21:9 обеспечивает исключительную детализацию и большое рабочее пространство, позволяя одновременно держать открытыми несколько окон или наслаждаться кинолентами без черных полей по краям. Частота обновления в сто герц в сочетании с временем отклика пять миллисекунд и технологией переменной частоты обновления AMD FreeSync делает движение в динамичных играх и видео невероятно плавным, без разрывов и задержек. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что позволяет комфортно работать даже в ярко освещенном помещении. Благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — изображение остается четким и цветонасыщенным при взгляде на монитор даже под значительным углом. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а темные — глубже, открывая новые детали в каждой сцене. Этот монитор создан для продуктивности высокой пробы. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя устройствами, используя одну клавиатуру и мышь, что идеально для тех, кто работает с несколькими компьютерами одновременно. Универсальный разъем USB Type-C не только обеспечивает передачу видео- и данных, но и поддерживает зарядку подключенных устройств мощностью до девяносто ватт, значительно упрощая организацию рабочего пространства и сокращая количество кабелей. Встроенный USB-концентратор добавляет дополнительные порты для подключения периферии.


Теги товара: большие, с колонками
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Отзывы


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