Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738170
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встроенный KVM-переключатель, функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613 x 401 x 202 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х46х20
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
Монитор MSI MPG 274URDFW E16M выполнен в белом корпусе. Модель имеет классическое соотношение сторон 16:9 и диагональ 27 дюймов. Разрешение 4K Ultra HD гарантирует детализацию мелких объектов и текста. Матрица Rapid IPS обеспечивает углы обзора в 178° без искажения цветов при взгляде сбоку. Многозонная подсветка Mini-LED обеспечивает глубину изображения и высокий уровень контрастности. Глубина цвета 8bit+FRC позволяет экрану отображать более 1 млрд оттенков, делая цветовые переходы естественными. Яркость 1000 кд/м? позволяет комфортно играть или работать даже при мощном внешнем освещении. Поддержка HDR делает темные и светлые участки кадра реалистичными. Контрастность 1000:1 гарантирует насыщенный черный цвет.
Частота обновления монитора MSI MPG 274URDFW E16M достигает 320 Гц. Это обеспечивает плавную смену картинки в динамичных играх. Система адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения. Время отклика в 0.5 мс исключает шлейфы за движущимися объектами.
встроенный KVM-переключатель, функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613 x 401 x 202 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MPG 274URDFW E16M выполнен в белом корпусе. Модель имеет классическое соотношение сторон 16:9 и диагональ 27 дюймов. Разрешение 4K Ultra HD гарантирует детализацию мелких объектов и текста. Матрица Rapid IPS обеспечивает углы обзора в 178° без искажения цветов при взгляде сбоку. Многозонная подсветка Mini-LED обеспечивает глубину изображения и высокий уровень контрастности. Глубина цвета 8bit+FRC позволяет экрану отображать более 1 млрд оттенков, делая цветовые переходы естественными. Яркость 1000 кд/м? позволяет комфортно играть или работать даже при мощном внешнем освещении. Поддержка HDR делает темные и светлые участки кадра реалистичными. Контрастность 1000:1 гарантирует насыщенный черный цвет.
Частота обновления монитора MSI MPG 274URDFW E16M достигает 320 Гц. Это обеспечивает плавную смену картинки в динамичных играх. Система адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения. Время отклика в 0.5 мс исключает шлейфы за движущимися объектами.
Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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