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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738081
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HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
205
Габаритные размеры с подставкой
614.4х561.5х247 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х56х25
Вес, кг.
29.16
Описание товара Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
Представляем вам монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx – идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот высококачественный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы и приятного времяпрепровождения.
Тип матрицы IPS обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой, фото и видео. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет наслаждаться четким и детальным изображением, а матовая поверхность экрана и версия HDR400 (HDR10) делают просмотр контента еще более комфортным и приятным для глаз.
Монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx оснащен удобным креплением на стену (VESA 100 x 100 мм), что позволяет расположить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство. С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно, что делает его идеальным для мультимедийного использования.
Блок питания встроенный, что делает монитор компактным и удобным в использовании. Высокое качество изготовления и надежность бренда Acer гарантируют долгий срок службы устройства и отличные результаты при работе.
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
205
Габаритные размеры с подставкой
614.4х561.5х247 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx – идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот высококачественный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы и приятного времяпрепровождения.
Тип матрицы IPS обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой, фото и видео. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет наслаждаться четким и детальным изображением, а матовая поверхность экрана и версия HDR400 (HDR10) делают просмотр контента еще более комфортным и приятным для глаз.
Монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx оснащен удобным креплением на стену (VESA 100 x 100 мм), что позволяет расположить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство. С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно, что делает его идеальным для мультимедийного использования.
Блок питания встроенный, что делает монитор компактным и удобным в использовании. Высокое качество изготовления и надежность бренда Acer гарантируют долгий срок службы устройства и отличные результаты при работе.
Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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