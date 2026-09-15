Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 410 руб.
В наличии
Код товара: 630925
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
51 410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
94х52х18
Вес, кг.
15.2
Описание товара Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 050 руб.12513 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)
-
В наличииЦена 50 460 руб.12615 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QZD2
-
В наличииЦена 52 870 руб.13218 руб. в СплитМонитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D0...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225DE
-
В наличииЦена 60 670 руб.15168 руб. в СплитМонитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
-
В наличииЦена 61 720 руб.15430 руб. в СплитМонитор AOC 24,1" AG246FK6
-
В наличииЦена 63 740 руб.15935 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QKD2
-
В наличииЦена 63 740 руб.15935 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225QE
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
-
В наличииЦена 65 750 руб.16438 руб. в СплитМонитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
-
В наличииЦена 68 570 руб.17143 руб. в СплитМонитор AOC 27" AG276UZD
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Купить Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE) - по цене 51410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)