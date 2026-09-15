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Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)

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Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 5
Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 6
Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 1
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 2
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 3
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 4
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 5
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 6
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 7
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 8
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 9
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 10
  • Монитор Dell 31.5&quot; P3223DE (P3223DE) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 410 руб. 
Начислим 823 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
51 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
94х52х18
Вес, кг.
15.2

Описание товара Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)

Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE) - по цене 51410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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