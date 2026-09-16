Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01)
Погрузитесь в мир ультрашироких возможностей с монитором Acer 34" CB343CURDbemiiphcuzx Этот изогнутый UltraWide-монитор с диагональю 34 дюйма станет идеальным центром вашей рабочей или игровой станции. Благодаря IPS-матрице и разрешению 3440?1440 (21:9) вы получите невероятно детализированное изображение с широкими углами обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Матовая поверхность экрана исключает блики, а яркость 300 кд/м? обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Изогнутый экран с радиусом кривизны 3800R создает эффект погружения, будь то просмотр фильмов, работа с графикой или динамичные игры. Технология HDR400 (HDR10) раскрывает глубину цветов и контрастность, делая каждый кадр более реалистичным. Динамическая контрастность 100 000 000:1 подчеркивает детали в тенях и светлых участках, а время отклика 4 мс гарантирует плавность без размытия. Монитор поддерживает AMD FreeSync, что устраняет разрывы изображения и минимизирует задержки — идеально для геймеров. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную динамику, а встроенные динамики, веб-камера и микрофон делают его универсальным решением для видеоконференций и развлечений. Максимальный комфорт и функциональность Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 165 мм) и наклоном позволяет настроить монитор под любой рабочий стиль. Крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или кронштейн. Разнообразие портов обеспечивает гибкость подключения: два HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 и USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт. Встроенный USB-хаб упрощает подключение периферии, а разъем для наушников добавляет удобства.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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