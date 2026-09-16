Top.Mail.Ru
Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 1
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 2
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 3
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 4
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 5
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 6
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 7
Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 1
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 2
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 3
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 4
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 5
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 6
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 7
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
817.6х571х262.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х52х22
Вес, кг.
15

Описание товара Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01)

Погрузитесь в мир ультрашироких возможностей с монитором Acer 34" CB343CURDbemiiphcuzx Этот изогнутый UltraWide-монитор с диагональю 34 дюйма станет идеальным центром вашей рабочей или игровой станции. Благодаря IPS-матрице и разрешению 3440?1440 (21:9) вы получите невероятно детализированное изображение с широкими углами обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Матовая поверхность экрана исключает блики, а яркость 300 кд/м? обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Изогнутый экран с радиусом кривизны 3800R создает эффект погружения, будь то просмотр фильмов, работа с графикой или динамичные игры. Технология HDR400 (HDR10) раскрывает глубину цветов и контрастность, делая каждый кадр более реалистичным. Динамическая контрастность 100 000 000:1 подчеркивает детали в тенях и светлых участках, а время отклика 4 мс гарантирует плавность без размытия. Монитор поддерживает AMD FreeSync, что устраняет разрывы изображения и минимизирует задержки — идеально для геймеров. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную динамику, а встроенные динамики, веб-камера и микрофон делают его универсальным решением для видеоконференций и развлечений. Максимальный комфорт и функциональность Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 165 мм) и наклоном позволяет настроить монитор под любой рабочий стиль. Крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или кронштейн. Разнообразие портов обеспечивает гибкость подключения: два HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 и USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт. Встроенный USB-хаб упрощает подключение периферии, а разъем для наушников добавляет удобства.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
817.6х571х262.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир ультрашироких возможностей с монитором Acer 34" CB343CURDbemiiphcuzx Этот изогнутый UltraWide-монитор с диагональю 34 дюйма станет идеальным центром вашей рабочей или игровой станции. Благодаря IPS-матрице и разрешению 3440?1440 (21:9) вы получите невероятно детализированное изображение с широкими углами обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Матовая поверхность экрана исключает блики, а яркость 300 кд/м? обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Изогнутый экран с радиусом кривизны 3800R создает эффект погружения, будь то просмотр фильмов, работа с графикой или динамичные игры. Технология HDR400 (HDR10) раскрывает глубину цветов и контрастность, делая каждый кадр более реалистичным. Динамическая контрастность 100 000 000:1 подчеркивает детали в тенях и светлых участках, а время отклика 4 мс гарантирует плавность без размытия. Монитор поддерживает AMD FreeSync, что устраняет разрывы изображения и минимизирует задержки — идеально для геймеров. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную динамику, а встроенные динамики, веб-камера и микрофон делают его универсальным решением для видеоконференций и развлечений. Максимальный комфорт и функциональность Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 165 мм) и наклоном позволяет настроить монитор под любой рабочий стиль. Крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или кронштейн. Разнообразие портов обеспечивает гибкость подключения: два HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 и USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт. Встроенный USB-хаб упрощает подключение периферии, а разъем для наушников добавляет удобства.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...