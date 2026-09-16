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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739183
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Монитор, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель Thunderbolt 4 - Thunderbolt 4, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614 x 421 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х50х19
Вес, кг.
11.72
Описание товара Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
Представляем вам монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) - идеальный выбор для профессионалов, которым важны высокое качество изображения, продвинутые технологии и стильный дизайн. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и наслаждения контентом.
Этот монитор оснащен IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора и высокую цветопередачу. Благодаря битности матрицы 8 + FRC бит вы получите четкое и насыщенное изображение. Подсветка матрицы WLED обеспечивает яркое и равномерное освещение экрана.
Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволит вам наслаждаться контентом в высоком качестве. Матовая поверхность экрана обеспечивает минимальное отражение света, что делает работу с монитором комфортной в любых условиях освещения.
Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает высокую динамическую диапазонность изображения, что делает контент более реалистичным и ярким. Вы также сможете наслаждаться глубокими черными и яркими белыми оттенками.
Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) оснащен VESA-креплением 100 х 100 мм, что позволяет удобно установить его на стену и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 2.1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет использовать монитор с современными устройствами.
Монитор, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель Thunderbolt 4 - Thunderbolt 4, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614 x 421 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) - идеальный выбор для профессионалов, которым важны высокое качество изображения, продвинутые технологии и стильный дизайн. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и наслаждения контентом.
Этот монитор оснащен IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора и высокую цветопередачу. Благодаря битности матрицы 8 + FRC бит вы получите четкое и насыщенное изображение. Подсветка матрицы WLED обеспечивает яркое и равномерное освещение экрана.
Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволит вам наслаждаться контентом в высоком качестве. Матовая поверхность экрана обеспечивает минимальное отражение света, что делает работу с монитором комфортной в любых условиях освещения.
Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает высокую динамическую диапазонность изображения, что делает контент более реалистичным и ярким. Вы также сможете наслаждаться глубокими черными и яркими белыми оттенками.
Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) оснащен VESA-креплением 100 х 100 мм, что позволяет удобно установить его на стену и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 2.1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет использовать монитор с современными устройствами.
Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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