Монитор Dell 31,5" P3225QE
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738258
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель USB Type-C - Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 3 шт, RJ-45
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27.8
Габаритные размеры с подставкой
713.4x619x215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х52х16
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор Dell 31,5" P3225QE
Dell P3225QE — это 31,5-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160), частотой обновления до 100 Гц и поддержкой интерфейсов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с зарядкой до 90 Вт. Устройство оснащено эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, повороту, наклону и возможностью перехода в портретный режим, а также поддерживает технологии ComfortView Plus и Adaptive-Sync для снижения усталости глаз и плавного изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель USB Type-C - Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 3 шт, RJ-45
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27.8
Габаритные размеры с подставкой
713.4x619x215 мм
Страна производитель
Китай
Dell P3225QE — это 31,5-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160), частотой обновления до 100 Гц и поддержкой интерфейсов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с зарядкой до 90 Вт. Устройство оснащено эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, повороту, наклону и возможностью перехода в портретный режим, а также поддерживает технологии ComfortView Plus и Adaptive-Sync для снижения усталости глаз и плавного изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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