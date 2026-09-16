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Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R

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Монитор Samsung 40&quot; S40FG756EI 1000R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Samsung 40&quot; S40FG756EI 1000R - фото 1
  • Монитор Samsung 40&quot; S40FG756EI 1000R - фото 2
  • Монитор Samsung 40&quot; S40FG756EI 1000R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738294
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Характеристики

Бренд
Samsung
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, кабель USB Type-A - Type-B, документация
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B, Jack 3.5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
90
Габаритные размеры с подставкой
928.6 x 599.0 x 303.8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.03х0.52х0.28
Вес, кг.
15.3

Описание товара Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R

Монитор Samsung 27? Odyssey G3 LS27DG302EIXCI Особенности и преимущества: Частота обновления 180 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) . Быстро перемещайтесь по игровой сцене с частотой обновления 180 Гц, которая исключает задержки и обеспечивает невероятно плавный игровой процесс. Время отклика 1 мс (MPRT) и изображение без размытия позволяют мгновенно реагировать на атаки врагов. Технология AMD FreeSync . Наслаждайтесь безупречно плавными движениями с помощью технологии AMD Radeon FreeSync™, которая обеспечивает идеальную синхронизацию частоты обновления монитора и графической карты, устраняя обрывы изображения. Получайте удовольствие от беспрерывного просмотра фильмов и игры. Даже самые динамичные сцены отличаются плавностью и четкостью. Технология Virtual Aim Point . Делайте более точные выстрелы с помощью виртуальной точки прицеливания Virtual Aim Point. Перекрестие прицела на экране обеспечивает новый уровень точности в любой игре. Потому что точность может означать разницу между жизнью и смертью. Режим защиты глаз Eye Saver и сниженное мерцание экрана . Позвольте себе играть еще дольше с режимом Eye Saver, который уменьшает синий свет, снижает напряжение глаз и обеспечивает комфорт в течение долгих игровых сеансов. Монитор Odyssey G3 также минимизирует раздражающее и утомляющее мерцание экрана, чтобы вы могли дольше удерживать внимание, не отвлекаясь и не уставая. Эргономичная подставка . Достигайте новых высот в игре. Поворачивайте, наклоняйте и регулируйте монитор, чтобы видеть всех врагов как на ладони. Свободно перемещайте экран для безупречно комфортного игрового сеанса.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, кабель USB Type-A - Type-B, документация
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B, Jack 3.5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
90
Габаритные размеры с подставкой
928.6 x 599.0 x 303.8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Монитор Samsung 27? Odyssey G3 LS27DG302EIXCI Особенности и преимущества: Частота обновления 180 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) . Быстро перемещайтесь по игровой сцене с частотой обновления 180 Гц, которая исключает задержки и обеспечивает невероятно плавный игровой процесс. Время отклика 1 мс (MPRT) и изображение без размытия позволяют мгновенно реагировать на атаки врагов. Технология AMD FreeSync . Наслаждайтесь безупречно плавными движениями с помощью технологии AMD Radeon FreeSync™, которая обеспечивает идеальную синхронизацию частоты обновления монитора и графической карты, устраняя обрывы изображения. Получайте удовольствие от беспрерывного просмотра фильмов и игры. Даже самые динамичные сцены отличаются плавностью и четкостью. Технология Virtual Aim Point . Делайте более точные выстрелы с помощью виртуальной точки прицеливания Virtual Aim Point. Перекрестие прицела на экране обеспечивает новый уровень точности в любой игре. Потому что точность может означать разницу между жизнью и смертью. Режим защиты глаз Eye Saver и сниженное мерцание экрана . Позвольте себе играть еще дольше с режимом Eye Saver, который уменьшает синий свет, снижает напряжение глаз и обеспечивает комфорт в течение долгих игровых сеансов. Монитор Odyssey G3 также минимизирует раздражающее и утомляющее мерцание экрана, чтобы вы могли дольше удерживать внимание, не отвлекаясь и не уставая. Эргономичная подставка . Достигайте новых высот в игре. Поворачивайте, наклоняйте и регулируйте монитор, чтобы видеть всех врагов как на ладони. Свободно перемещайте экран для безупречно комфортного игрового сеанса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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