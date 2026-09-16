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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
44.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738112
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Описание товара Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
Погрузитесь в мир захватывающих игр и увлекательного контента с монитором Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx. Этот широкоформатный монитор с типом матрицы VA поразит вас своими яркими и насыщенными цветами, создавая неповторимую атмосферу виртуального мира.
Одной из ключевых особенностей этого монитора является его разрешение экрана - 5120х1440 (32:9), что позволяет насладиться каждой деталью изображения и окунуться в невероятно реалистичный игровой процесс. Благодаря матовой поверхности экрана, вы забудете о неприятных бликах и отражениях, что обеспечит комфортное использование монитора в любое время суток.
Монитор Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx также имеет удобное крепление на стену (VESA) с размерами 200 x 100 мм, что позволяет легко и быстро установить его в любом удобном месте. Встроенный блок питания обеспечивает стабильную и надежную работу монитора, что делает его идеальным выбором для длительных игровых сессий или просмотра фильмов.
С разъемом HDMI версии 2.1 вы сможете наслаждаться высококачественным контентом без задержек и помех, а также подключить к монитору различные устройства для максимального комфорта и удовольствия.
Погрузитесь в мир захватывающих игр и увлекательного контента с монитором Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx. Этот широкоформатный монитор с типом матрицы VA поразит вас своими яркими и насыщенными цветами, создавая неповторимую атмосферу виртуального мира.
Одной из ключевых особенностей этого монитора является его разрешение экрана - 5120х1440 (32:9), что позволяет насладиться каждой деталью изображения и окунуться в невероятно реалистичный игровой процесс. Благодаря матовой поверхности экрана, вы забудете о неприятных бликах и отражениях, что обеспечит комфортное использование монитора в любое время суток.
Монитор Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx также имеет удобное крепление на стену (VESA) с размерами 200 x 100 мм, что позволяет легко и быстро установить его в любом удобном месте. Встроенный блок питания обеспечивает стабильную и надежную работу монитора, что делает его идеальным выбором для длительных игровых сессий или просмотра фильмов.
С разъемом HDMI версии 2.1 вы сможете наслаждаться высококачественным контентом без задержек и помех, а также подключить к монитору различные устройства для максимального комфорта и удовольствия.
Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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