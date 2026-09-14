Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
Благодаря технологии OLED ты сможешь наслаждаться более широкой цветовой палитрой и красочным изображением. Разрешение Ultra WQHD (3440 x 1440) обеспечивает высокую чёткость изображения. Технология антибликового экрана значительно уменьшает блики от внешних источников света, благодаря чему OLED-экран обеспечивает идеальную цветопередачу без искажений. Благодаря экрану, который на 54% менее глянцевый, чем с обычным антибликовым покрытием, ты можешь полностью видеть игровое окружение и наносить удары по врагам. Высокая скорость реакции даже в самых динамичных сценах. Панель OLED обеспечивает мгновенную реакцию экрана со временем отклика 0,03 мс (GtG). При частоте обновления 175 Гц снижается задержка ввода и размытие движения, благодаря чему игровой процесс отличается исключительной плавностью в самых динамичных сценах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 500 руб.17125 руб. в СплитМонитор AOC 27" AG276UZD
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 74 130 руб.18533 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитМонитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
-
В наличииЦена 78 080 руб.19520 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 79 910 руб.19978 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 85 790 руб.21448 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E3U7903
-
В наличииЦена 91 420 руб.22855 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
-
В наличииЦена 92 630 руб.23158 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
-
В наличииЦена 92 630 руб.23158 руб. в СплитМонитор Dell 31,6" S3225QC
-
В наличииЦена 112 070 руб.28018 руб. в СплитМонитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
-
В наличииЦена 122 780 руб.30695 руб. в СплитМонитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R