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Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)

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Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1500000:1
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
0.03
  • Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738183
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
винты, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания, салфетка для ухода за экраном
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1500000:1
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
813 x 544 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.5х0.2
Вес, кг.
13.5

Описание товара Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)

Перед вами не просто монитор, а настоящий портал в мир максимального погружения. Модель MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 с диагональю 34 дюйма задает новые стандарты качества изображения и скорости реакции. Благодаря изогнутому экрану с радиусом 1800R и ультраширокому формату 21:9, вы оказываетесь в центре событий: периферийное зрение полностью захвачено картинкой, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, сохраняя превосходную читаемость даже при ярком освещении. Сердцем этой модели является передовая QD-OLED матрица. Технология квантовых точек в сочетании с органическими светодиодами обеспечивает невероятную глубину цвета и абсолютный черный цвет. Десятибитная обработка цвета позволяет воспроизводить более 1,07 миллиарда оттенков. Цветовой охват поражает воображение: 139 процентов цветового пространства sRGB, 99 процентов DCI-P3 и 98 процентов Adobe RGB. Это значит, что вы увидите именно те цвета, которые задумывал разработчик — будь то финальная сцена в блокбастере или текстуры в новейшей игре. Скорость — это вторая стихия данного монитора. Частота обновления 360 герц и феноменальное время отклика 0,03 миллисекунды сводят к нулю любые шлейфы и размытие. Динамичные сцены становятся кристально четкими, а каждое ваше действие в игре происходит мгновенно. Технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с nVidia G-Sync полностью устраняют разрывы кадра, обеспечивая плавность, которую невозможно забыть. Для полного погружения в мир высокого динамического диапазона предусмотрена сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black. Пиковая яркость достигает 1300 кандел на квадратный метр, а контрастность 1500000 к 1 создает эффект присутствия, недоступный обычным жидкокристаллическим дисплеям. Продуманная эргономика и богатая коммутация делают эту модель центром вашего рабочего пространства. Монитор оснащен регулировкой высоты в диапазоне 110 миллиметров, наклоном от -5 до +15 градусов и поворотом по горизонтали на 30 градусов в каждую сторону. Набор разъемов включает два порта HDMI версии 2.1, современный DisplayPort и многофункциональный USB Type-C. Последний поддерживает режим зарядки мощностью до 98 ватт, что позволяет подключать ноутбук одним кабелем, одновременно передавая изображение и заряжая устройство. Встроенный USB-хаб и KVM-переключатель позволяют управлять несколькими компьютерами с одного рабочего места, а режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой» незаменимы для многозадачности.



Теги товара: большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
винты, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания, салфетка для ухода за экраном
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
813 x 544 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами не просто монитор, а настоящий портал в мир максимального погружения. Модель MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 с диагональю 34 дюйма задает новые стандарты качества изображения и скорости реакции. Благодаря изогнутому экрану с радиусом 1800R и ультраширокому формату 21:9, вы оказываетесь в центре событий: периферийное зрение полностью захвачено картинкой, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, сохраняя превосходную читаемость даже при ярком освещении. Сердцем этой модели является передовая QD-OLED матрица. Технология квантовых точек в сочетании с органическими светодиодами обеспечивает невероятную глубину цвета и абсолютный черный цвет. Десятибитная обработка цвета позволяет воспроизводить более 1,07 миллиарда оттенков. Цветовой охват поражает воображение: 139 процентов цветового пространства sRGB, 99 процентов DCI-P3 и 98 процентов Adobe RGB. Это значит, что вы увидите именно те цвета, которые задумывал разработчик — будь то финальная сцена в блокбастере или текстуры в новейшей игре. Скорость — это вторая стихия данного монитора. Частота обновления 360 герц и феноменальное время отклика 0,03 миллисекунды сводят к нулю любые шлейфы и размытие. Динамичные сцены становятся кристально четкими, а каждое ваше действие в игре происходит мгновенно. Технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с nVidia G-Sync полностью устраняют разрывы кадра, обеспечивая плавность, которую невозможно забыть. Для полного погружения в мир высокого динамического диапазона предусмотрена сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black. Пиковая яркость достигает 1300 кандел на квадратный метр, а контрастность 1500000 к 1 создает эффект присутствия, недоступный обычным жидкокристаллическим дисплеям. Продуманная эргономика и богатая коммутация делают эту модель центром вашего рабочего пространства. Монитор оснащен регулировкой высоты в диапазоне 110 миллиметров, наклоном от -5 до +15 градусов и поворотом по горизонтали на 30 градусов в каждую сторону. Набор разъемов включает два порта HDMI версии 2.1, современный DisplayPort и многофункциональный USB Type-C. Последний поддерживает режим зарядки мощностью до 98 ватт, что позволяет подключать ноутбук одним кабелем, одновременно передавая изображение и заряжая устройство. Встроенный USB-хаб и KVM-переключатель позволяют управлять несколькими компьютерами с одного рабочего места, а режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой» незаменимы для многозадачности.


Теги товара: большие, с hdmi
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Отзывы


Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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