Описание товара Монитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)

Перед вами не просто монитор, а настоящий портал в мир максимального погружения. Модель MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 с диагональю 34 дюйма задает новые стандарты качества изображения и скорости реакции. Благодаря изогнутому экрану с радиусом 1800R и ультраширокому формату 21:9, вы оказываетесь в центре событий: периферийное зрение полностью захвачено картинкой, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, сохраняя превосходную читаемость даже при ярком освещении. Сердцем этой модели является передовая QD-OLED матрица. Технология квантовых точек в сочетании с органическими светодиодами обеспечивает невероятную глубину цвета и абсолютный черный цвет. Десятибитная обработка цвета позволяет воспроизводить более 1,07 миллиарда оттенков. Цветовой охват поражает воображение: 139 процентов цветового пространства sRGB, 99 процентов DCI-P3 и 98 процентов Adobe RGB. Это значит, что вы увидите именно те цвета, которые задумывал разработчик — будь то финальная сцена в блокбастере или текстуры в новейшей игре. Скорость — это вторая стихия данного монитора. Частота обновления 360 герц и феноменальное время отклика 0,03 миллисекунды сводят к нулю любые шлейфы и размытие. Динамичные сцены становятся кристально четкими, а каждое ваше действие в игре происходит мгновенно. Технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с nVidia G-Sync полностью устраняют разрывы кадра, обеспечивая плавность, которую невозможно забыть. Для полного погружения в мир высокого динамического диапазона предусмотрена сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black. Пиковая яркость достигает 1300 кандел на квадратный метр, а контрастность 1500000 к 1 создает эффект присутствия, недоступный обычным жидкокристаллическим дисплеям. Продуманная эргономика и богатая коммутация делают эту модель центром вашего рабочего пространства. Монитор оснащен регулировкой высоты в диапазоне 110 миллиметров, наклоном от -5 до +15 градусов и поворотом по горизонтали на 30 градусов в каждую сторону. Набор разъемов включает два порта HDMI версии 2.1, современный DisplayPort и многофункциональный USB Type-C. Последний поддерживает режим зарядки мощностью до 98 ватт, что позволяет подключать ноутбук одним кабелем, одновременно передавая изображение и заряжая устройство. Встроенный USB-хаб и KVM-переключатель позволяют управлять несколькими компьютерами с одного рабочего места, а режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой» незаменимы для многозадачности.