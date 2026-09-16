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Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)

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Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 1
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 2
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 3
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 4
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 1
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 2
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 3
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 4
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738174
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, крепежный комплект(опция), комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
717х477х242 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х51х18
Вес, кг.
13.7

Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)

Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.



Теги товара: 240 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, крепежный комплект(опция), комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
717х477х242 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.


Теги товара: 240 Гц, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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