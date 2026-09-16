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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738174
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Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.
Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.
Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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