Монитор AOC 27" AG276UZD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Время отклика
0.03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
94
Габаритные размеры с подставкой
609.3x525.6x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х19
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 27" AG276UZD
Игровой монитор AOC AG276UZD оснащён великолепной 27" QD-OLED-матрицей с разрешением 3840x2160 и невероятно высокой частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает исключительную четкость и плавность изображения. Молниеносное время отклика 0,03 мс и поддержка HDR400 создают яркую, насыщенную картинку с глубокими цветами и контрастом 1:5 000 000. Для удобства подключения и настройки предусмотрены порты DP и HDMIx2, а также эргономичная подставка с регулировкой высоты и наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
94
Габаритные размеры с подставкой
609.3x525.6x240 мм
Страна производитель
Китай
Игровой монитор AOC AG276UZD оснащён великолепной 27" QD-OLED-матрицей с разрешением 3840x2160 и невероятно высокой частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает исключительную четкость и плавность изображения. Молниеносное время отклика 0,03 мс и поддержка HDR400 создают яркую, насыщенную картинку с глубокими цветами и контрастом 1:5 000 000. Для удобства подключения и настройки предусмотрены порты DP и HDMIx2, а также эргономичная подставка с регулировкой высоты и наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
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