Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170)
49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ – это сверхширокий изогнутый на 1800R экран, который, в основном, предназначается для компьютерных игр. Широкая диагональ в 49 дюймов и разрешение 3840x1080 передают яркое, качественно и насыщенное изображение. Не последнюю роль в качестве кадра играет матрица, которая изготавливается по технологии VA и обладает яркой LED-подсветкой. Стороны соотносятся 32:9. В комплекте поставляется поворотная подставка, которую можно регулировать по высоте, а также изменять угол наклона. Блок питания располагается снаружи. При работе он потребляет до 47 Вт мощности. 49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ оснащен функцией картинки в картинке, при которой возможен показ одновременно двух окон с изображением – одно охватывает весь экран, а второе – только восьмую часть. Для проводных подключений есть интерфейсы HDMI 2x, DisplayPort, а также 2 порта USB. Для подключения наушников также есть специальный вход. Экран оснащен матовым покрытием, которое предотвращает появление отражений и бликов, что позволяет полностью сконцентрироваться на процессе игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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