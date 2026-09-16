Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738175
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
719 x 594 x 242 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х50х18
Вес, кг.
12.3
Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
Монитор формата MSI MAG 322UP QD-OLED E16 [9S6-3DD29A-048] с диагональю 31,5” с впечатляющим разрешением 3840x2160 пикселей и технологией QD-OLED, обеспечивающей глубокий черный цвет и яркость до 1000 нит. Обладает сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс и частотой обновления 165 Гц, делая картинку максимально плавной и реалистичной. Интерфейсы включают два порта HDMI, DisplayPort и универсальный USB-C. Поддерживаются удобные настройки положения экрана: наклон (Tilt), поворот (Swivel), регулировка высоты (HAS) и разворот в портретный режим (Pivot).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
719 x 594 x 242 мм
Страна производитель
Китай
Монитор формата MSI MAG 322UP QD-OLED E16 [9S6-3DD29A-048] с диагональю 31,5” с впечатляющим разрешением 3840x2160 пикселей и технологией QD-OLED, обеспечивающей глубокий черный цвет и яркость до 1000 нит. Обладает сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс и частотой обновления 165 Гц, делая картинку максимально плавной и реалистичной. Интерфейсы включают два порта HDMI, DisplayPort и универсальный USB-C. Поддерживаются удобные настройки положения экрана: наклон (Tilt), поворот (Swivel), регулировка высоты (HAS) и разворот в портретный режим (Pivot).
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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