Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
0.03
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738113
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NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
604.4х569.2х266.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х51х20
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
Игровой монитор Acer с диагональю 26,5 дюйма создан для динамичного игрового процесса. QLED-матрица, разрешение 2560?1440 и частота обновления 320 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение, а технология AMD FreeSync Premium Pro помогает синхронизировать обновление экрана с видеокартой.
Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность картинки, а яркость 280 кд/м? делает изображение выразительным. Формат 16:9 удобен для игр и мультимедийного контента, угол обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяет сохранять корректное изображение при взгляде сбоку. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать отдельную акустику, а выход на наушники пригодится для более персонального звучания. Внешний блок питания помогает организовать рабочее пространство аккуратнее.
NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
604.4х569.2х266.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой монитор Acer с диагональю 26,5 дюйма создан для динамичного игрового процесса. QLED-матрица, разрешение 2560?1440 и частота обновления 320 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение, а технология AMD FreeSync Premium Pro помогает синхронизировать обновление экрана с видеокартой.
Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность картинки, а яркость 280 кд/м? делает изображение выразительным. Формат 16:9 удобен для игр и мультимедийного контента, угол обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяет сохранять корректное изображение при взгляде сбоку. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать отдельную акустику, а выход на наушники пригодится для более персонального звучания. Внешний блок питания помогает организовать рабочее пространство аккуратнее.
Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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