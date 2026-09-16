Монитор Dell 31,6" S3225QC
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.6
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
120
Время отклика
0.03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.6
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
120
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
718.78х504.02х223.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х57х20
Вес, кг.
12
Описание товара Монитор Dell 31,6" S3225QC
Монитор Dell S3225QC с диагональю 32" имеет разрешение 3840?2160 пикселей (4K). Модель оснащена QD OLED-матрицей и частотой обновления 120 Гц, что улучшает качество изображения и плавность отображения. Черно-белый корпус с матовым покрытием подчёркивает современный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.6
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
718.78х504.02х223.7 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Dell S3225QC с диагональю 32" имеет разрешение 3840?2160 пикселей (4K). Модель оснащена QD OLED-матрицей и частотой обновления 120 Гц, что улучшает качество изображения и плавность отображения. Черно-белый корпус с матовым покрытием подчёркивает современный дизайн.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, с колонками
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