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Монитор Philips 27" 27E3U7903 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27E3U7903

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Монитор Philips 27&quot; 27E3U7903 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, RJ-45, USB Type-C, Thunderbolt 4/USB-C, выход на наушники
  • Монитор Philips 27&quot; 27E3U7903 - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27E3U7903 - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E3U7903 - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27E3U7903 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738193
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель Thunderbolt 4, кабель HDMI, кабель питания, кронштейн VESA (опция)
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, RJ-45, USB Type-C, Thunderbolt 4/USB-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
37.76
Габаритные размеры с подставкой
624х416х176 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х14
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Philips 27" 27E3U7903

Представляем монитор Philips 27E3U7903 — универсальное решение для профессионалов, требующих от своего оборудования максимальной точности, эргономики и бескомпромиссной детализации. Этот дисплей с диагональю 27 дюймов создан, чтобы стать центральным элементом вашей рабочей станции, объединяющим в себе передовые технологии визуализации и продуманную функциональность. Сердцем модели является высокоточная матрица типа IPS с разрешением 5K, то есть 5120 на 2880 пикселей. Это обеспечивает невероятную плотность деталей, делая изображение исключительно четким и реалистичным. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на работе. Частота обновления 70 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность картинки, что важно не только для динамичного контента, но и для комфортного повседневного использования. Главная гордость этого монитора — его цветовые возможности. Он охватывает девяносто девять с половиной процентов пространства Adobe RGB и девяносто девять процентов DCI-P3, что делает его идеальным инструментом для фотографов, дизайнеров и специалистов по обработке видео. Поддержка стандарта VESA DisplayHDR 600 с пиковой яркостью 500 кд/м? и высокой контрастностью 2000:1 раскрывает всю глубину сцен, от самых темных теней до ярких световых акцентов. Дисплей отображает более миллиарда цветов, а технологии снижения мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье вашего зрения при длительной работе. Philips 27E3U7903 — это целый рабочий узел. Встроенная веб-камера с микрофоном и качественные динамики избавляют от необходимости в дополнительных периферийных устройствах для видеоконференций. Универсальный разъем Thunderbolt 4 не только передает видео- и аудиосигнал, но и обеспечивает подключение периферии, а также заряжает ноутбук мощностью до 96 Вт по одному кабелю. Встроенный концентратор USB и сетевой порт RJ-45 повышают удобство организации рабочего места. Функция разделения экрана по изображению и встроенный переключатель между компьютерами позволяют эффективно работать с несколькими источниками сигнала одновременно.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E3U7903




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель Thunderbolt 4, кабель HDMI, кабель питания, кронштейн VESA (опция)
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, RJ-45, USB Type-C, Thunderbolt 4/USB-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
37.76
Габаритные размеры с подставкой
624х416х176 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем монитор Philips 27E3U7903 — универсальное решение для профессионалов, требующих от своего оборудования максимальной точности, эргономики и бескомпромиссной детализации. Этот дисплей с диагональю 27 дюймов создан, чтобы стать центральным элементом вашей рабочей станции, объединяющим в себе передовые технологии визуализации и продуманную функциональность. Сердцем модели является высокоточная матрица типа IPS с разрешением 5K, то есть 5120 на 2880 пикселей. Это обеспечивает невероятную плотность деталей, делая изображение исключительно четким и реалистичным. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на работе. Частота обновления 70 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность картинки, что важно не только для динамичного контента, но и для комфортного повседневного использования. Главная гордость этого монитора — его цветовые возможности. Он охватывает девяносто девять с половиной процентов пространства Adobe RGB и девяносто девять процентов DCI-P3, что делает его идеальным инструментом для фотографов, дизайнеров и специалистов по обработке видео. Поддержка стандарта VESA DisplayHDR 600 с пиковой яркостью 500 кд/м? и высокой контрастностью 2000:1 раскрывает всю глубину сцен, от самых темных теней до ярких световых акцентов. Дисплей отображает более миллиарда цветов, а технологии снижения мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье вашего зрения при длительной работе. Philips 27E3U7903 — это целый рабочий узел. Встроенная веб-камера с микрофоном и качественные динамики избавляют от необходимости в дополнительных периферийных устройствах для видеоконференций. Универсальный разъем Thunderbolt 4 не только передает видео- и аудиосигнал, но и обеспечивает подключение периферии, а также заряжает ноутбук мощностью до 96 Вт по одному кабелю. Встроенный концентратор USB и сетевой порт RJ-45 повышают удобство организации рабочего места. Функция разделения экрана по изображению и встроенный переключатель между компьютерами позволяют эффективно работать с несколькими источниками сигнала одновременно.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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