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Монитор Asus 27" ProArt PA27UCX-K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" ProArt PA27UCX-K

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Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 1
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 2
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 3
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 4
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 5
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 6
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA27UCX-K - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
215 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504332
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
90х1х1
Вес, кг.
18.5

Описание товара Монитор Asus 27" ProArt PA27UCX-K

27-дюймовый монитор ASUS ProArt PA27UCX-K с разрешением 3840x2160 dpi представлен в стильном трехстороннем дизайне со встроенными динамиками, блоком питания и защитным козырьком. Данная модель дополнена калибратором X-rite i1 Display Pro, видео- и кабелем питания. Поворотная подставка позволяет наклонять и изменять высоту монитора до 12 см, а также работать в портретном режиме. Устройство ASUS ProArt PA27UCX-K дополнено матовым покрытием и снижающей нагрузку на зрение технологией. На корпусе вы найдете 3 видеоразъема, выход для подключения наушников и концентратор с четырьмя USB-портами. Можно воспользоваться функцией «картинка в картинке» и насладиться 100% цветовым sRGB-охватом.

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" ProArt PA27UCX-K




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
27-дюймовый монитор ASUS ProArt PA27UCX-K с разрешением 3840x2160 dpi представлен в стильном трехстороннем дизайне со встроенными динамиками, блоком питания и защитным козырьком. Данная модель дополнена калибратором X-rite i1 Display Pro, видео- и кабелем питания. Поворотная подставка позволяет наклонять и изменять высоту монитора до 12 см, а также работать в портретном режиме. Устройство ASUS ProArt PA27UCX-K дополнено матовым покрытием и снижающей нагрузку на зрение технологией. На корпусе вы найдете 3 видеоразъема, выход для подключения наушников и концентратор с четырьмя USB-портами. Можно воспользоваться функцией «картинка в картинке» и насладиться 100% цветовым sRGB-охватом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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