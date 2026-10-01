Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 110 руб.
В наличии
Код товара: 748623
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
127 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Nano IPS, антибликовое покрытие
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB?C, USB 3.2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
55
Габаритные размеры с подставкой
714 ? 575 ? 239 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х49х2
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S
Созданный для творческих людей, требующих большего, LG UltraFine 32U990A-S обеспечивает четкость 6K, потрясающую детализацию и насыщенные цвета в каждом кадре. Благодаря Thunderbolt 5 и безупречной совместимости с Mac и Windows, это дисплей, которого заслуживают ваши идеи — и который необходим вашим инструментам. Максимальное разрешение экрана 6144x3456.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Nano IPS, антибликовое покрытие
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB?C, USB 3.2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
55
Габаритные размеры с подставкой
714 ? 575 ? 239 мм
Страна производитель
Китай
Созданный для творческих людей, требующих большего, LG UltraFine 32U990A-S обеспечивает четкость 6K, потрясающую детализацию и насыщенные цвета в каждом кадре. Благодаря Thunderbolt 5 и безупречной совместимости с Mac и Windows, это дисплей, которого заслуживают ваши идеи — и который необходим вашим инструментам. Максимальное разрешение экрана 6144x3456.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S - стоимость товара 127110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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