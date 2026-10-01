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Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S

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Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 3
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Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 5
Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 6
Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 7
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Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 10
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
5
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  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 2
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 3
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 4
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 5
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 6
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 7
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 8
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 9
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 10
  • Монитор 31,5&quot; LG UltraFine 32U990A-S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 110 руб. 
Начислим 2034 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S
127 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Nano IPS, антибликовое покрытие
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB?C, USB 3.2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
55
Габаритные размеры с подставкой
714 ? 575 ? 239 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х49х2
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S

Созданный для творческих людей, требующих большего, LG UltraFine 32U990A-S обеспечивает четкость 6K, потрясающую детализацию и насыщенные цвета в каждом кадре. Благодаря Thunderbolt 5 и безупречной совместимости с Mac и Windows, это дисплей, которого заслуживают ваши идеи — и который необходим вашим инструментам. Максимальное разрешение экрана 6144x3456.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Nano IPS, антибликовое покрытие
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
2000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB?C, USB 3.2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
55
Габаритные размеры с подставкой
714 ? 575 ? 239 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Созданный для творческих людей, требующих большего, LG UltraFine 32U990A-S обеспечивает четкость 6K, потрясающую детализацию и насыщенные цвета в каждом кадре. Благодаря Thunderbolt 5 и безупречной совместимости с Mac и Windows, это дисплей, которого заслуживают ваши идеи — и который необходим вашим инструментам. Максимальное разрешение экрана 6144x3456.


Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 31,5" LG UltraFine 32U990A-S - стоимость товара 127110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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