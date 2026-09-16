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Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)

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Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 1
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 2
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 3
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 4
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 5
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 6
Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 1
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 2
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 3
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 4
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 5
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 6
  • Монитор Acer Predator 49&#039;&#039; X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738115
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
44
Габаритные размеры с подставкой
1199.1х549.5х350.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.49х0.29
Вес, кг.
14

Описание товара Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)

Монитор ЖК Acer Predator X49Xbmipphuzx предназначен для геймеров и киберспортивных задач. Модель выполнена в черном цвете и оснащена изогнутым экраном 49 дюймов. Экран имеет разрешение 5120 ? 1440, стандарт DQHD и соотношение сторон 32:9. В мониторе установлена QD OLED-матрица с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0.03 мс. Изогнутый экран имеет радиус 1800R, матовую поверхность и антибликовое покрытие 3H. Монитор обеспечивает статическую контрастность 1500000:1, яркость 250 кд/м? и глубину цвета 10 bit. Цветовой охват DCI-P3 составляет 99%, Delta E — <2, а количество отображаемых цветов — 1070 млн. Углы обзора равны 178° по горизонтали и вертикали, плотность пикселей — 109 PPI, шаг пикселя — 0,233 ? 0,233 мм. Для подключения источников изображения предусмотрены один HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Также доступны один USB Type-C 3.0 с Power Delivery 90 Вт, два USB Type-A 3.0 и два USB Type-B. Монитор оснащён выходом на наушники, встроенными динамиками 2 ? 5 Вт и поддержкой быстрой зарядки. Подставка позволяет регулировать высоту на 120 мм, наклонять экран в диапазоне ?5°/+20° и поворачивать его на ?20°/+20°. Для крепления предусмотрен стандарт VESA 100 ? 100. Монитор поддерживает функции «картинка в картинке», Flicker Free и Low Blue Light; энергопотребление составляет 44 Вт, а в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.

Отзывы о товаре Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
44
Габаритные размеры с подставкой
1199.1х549.5х350.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор ЖК Acer Predator X49Xbmipphuzx предназначен для геймеров и киберспортивных задач. Модель выполнена в черном цвете и оснащена изогнутым экраном 49 дюймов. Экран имеет разрешение 5120 ? 1440, стандарт DQHD и соотношение сторон 32:9. В мониторе установлена QD OLED-матрица с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0.03 мс. Изогнутый экран имеет радиус 1800R, матовую поверхность и антибликовое покрытие 3H. Монитор обеспечивает статическую контрастность 1500000:1, яркость 250 кд/м? и глубину цвета 10 bit. Цветовой охват DCI-P3 составляет 99%, Delta E — <2, а количество отображаемых цветов — 1070 млн. Углы обзора равны 178° по горизонтали и вертикали, плотность пикселей — 109 PPI, шаг пикселя — 0,233 ? 0,233 мм. Для подключения источников изображения предусмотрены один HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Также доступны один USB Type-C 3.0 с Power Delivery 90 Вт, два USB Type-A 3.0 и два USB Type-B. Монитор оснащён выходом на наушники, встроенными динамиками 2 ? 5 Вт и поддержкой быстрой зарядки. Подставка позволяет регулировать высоту на 120 мм, наклонять экран в диапазоне ?5°/+20° и поворачивать его на ?20°/+20°. Для крепления предусмотрен стандарт VESA 100 ? 100. Монитор поддерживает функции «картинка в картинке», Flicker Free и Low Blue Light; энергопотребление составляет 44 Вт, а в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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