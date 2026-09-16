Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738209
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поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Угол обзора по вертикали
170°
Угол обзора по горизонтали
170°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
557х489.8х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х48х19
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 24,1" AG246FK6
Откройте для себя будущее соревновательных игр с монитором AG246FK6 с непревзойденной частотой обновления 610 Гц на панели TN eSports, обеспечивающей молниеносную скорость отклика и непревзойденную четкость движений. Благодаря низкой задержке ввода, составляющей всего 0,5 мс MPRT, и HDR400, каждый кадр получается невероятно четким, а переходы — идеально плавными. Разрешение HDMI 2.1 обеспечивает подключение нового поколения, а эргономичная подставка гарантирует максимальный комфорт во время длительных игровых марафонов. Улучшите свою игру с помощью программного обеспечения G-Menu для пользовательских настроек. Этот монитор создан для максимального игрового комфорта. Вы готовы преодолеть все ограничения?
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Угол обзора по вертикали
170°
Угол обзора по горизонтали
170°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
557х489.8х240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя будущее соревновательных игр с монитором AG246FK6 с непревзойденной частотой обновления 610 Гц на панели TN eSports, обеспечивающей молниеносную скорость отклика и непревзойденную четкость движений. Благодаря низкой задержке ввода, составляющей всего 0,5 мс MPRT, и HDR400, каждый кадр получается невероятно четким, а переходы — идеально плавными. Разрешение HDMI 2.1 обеспечивает подключение нового поколения, а эргономичная подставка гарантирует максимальный комфорт во время длительных игровых марафонов. Улучшите свою игру с помощью программного обеспечения G-Menu для пользовательских настроек. Этот монитор создан для максимального игрового комфорта. Вы готовы преодолеть все ограничения?
Монитор AOC 24,1" AG246FK6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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