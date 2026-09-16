Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
Перед вами не просто монитор. Acer 27” CE270UZwmiipprx — это устройство, которое переопределяет представление о домашней развлекательной системе и профессиональной работе с цветом. Диагональ в 26,5 дюймов сочетается с современным разрешением 2560x1440 пикселей, или WQHD, что обеспечивает идеальный баланс между четкостью изображения и комфортной производительностью для видеокарт. Ключевая особенность этой модели — использование передовой технологии QD-OLED. Это органический диод на квантовых точках, который объединяет глубокий черный цвет OLED и высокую яркость квантовых материалов. 10-битная матрица, 10-бит true color, способна воспроизводить 1,07 миллиарда оттенков. Это мир без полос и ступенек, где цветовые переходы выглядят безупречно плавными. Вы получаете 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB, 99-процентное покрытие DCI-P3 — эталонного стандарта для кино, и 98 процентов Adobe RGB — пространства, критически важного для цифровых художников, дизайнеров и фотографов. Каждый элемент будет передан так, как его задумал автор. Динамическое качество изображения поражает. Статическая контрастность 1500000 к 1 создает эффект бесконечной глубины: черный цвет остается черным, а не серым, даже в нашем освещении. Усиленная матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами от ламп. И хотя стандартная яркость составляет лаконичные 250 кандел на квадратный метр стандартная для OLED, устройство может выдавать пиковую яркость до 1000 кд/м2. Это значит, сцены с ослепительным солнечным светом или яркими взрывами динамических HDR-игр становятся мощным зрелищем.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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