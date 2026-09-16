Монитор LG 26,5" 27GX704A-B
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 26,5" 27GX704A-B
Погрузитесь в мир абсолютной визуальной точности и невероятной скорости с монитором LG UltraGear 27GX704A-B. Эта модель, оснащенная передовой OLED-матрицей, переопределяет стандарты игрового и мультимедийного восприятия, предлагая качество изображения, которое превосходит привычные ожидания. Сердцем этого устройства является 26,5-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2560x1440. Благодаря технологии самоизлучающих пикселей, каждый из которых может быть индивидуально отключен, монитор обеспечивает бесконечную контрастность, достигающую впечатляющего значения 1 500 000:1. Темные сцены становятся по-настоящему глубокими, без засветов, а яркие детали сияют с невероятной чистотой. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость 1300 кд/м? раскрывают всю палитру оттенков, делая каждый кадр невероятно живым и объемным. Для самого требовательного геймера ключевым преимуществом станет сочетание времени отклика 0,3 мс и частоты обновления 240 Гц. Это полностью устраняет размытие в движении и эффект шлейфа, обеспечивая идеально плавную и четкую картинку даже в самых динамичных сценах. Технологии переменной частоты обновления, включая совместимость с NVIDIA G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, гарантируют полную синхронизацию между монитором и видеокартой, исключая разрывы кадров и проявления неравномерной частоты смены кадров. Цветовое пространство DCI-P3 охватывается на 98,5%, а 10-битная матрица способна отобразить более миллиарда оттенков. Это позволяет оценить всю творческую задумку художников в играх и кино. Широкие углы обновления 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контраст без искажений даже при взгляде со стороны.
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Теги товара: 240 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 240 Гц
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