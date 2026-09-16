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Монитор LG 26,5" 27GX704A-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 26,5" 27GX704A-B

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
280 Кд/м?
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 1
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 2
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 3
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 4
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 5
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX704A-B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738133
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, четырехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
280 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Габаритные размеры с подставкой
604х533х221 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х52х16
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор LG 26,5" 27GX704A-B

Погрузитесь в мир абсолютной визуальной точности и невероятной скорости с монитором LG UltraGear 27GX704A-B. Эта модель, оснащенная передовой OLED-матрицей, переопределяет стандарты игрового и мультимедийного восприятия, предлагая качество изображения, которое превосходит привычные ожидания. Сердцем этого устройства является 26,5-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2560x1440. Благодаря технологии самоизлучающих пикселей, каждый из которых может быть индивидуально отключен, монитор обеспечивает бесконечную контрастность, достигающую впечатляющего значения 1 500 000:1. Темные сцены становятся по-настоящему глубокими, без засветов, а яркие детали сияют с невероятной чистотой. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость 1300 кд/м? раскрывают всю палитру оттенков, делая каждый кадр невероятно живым и объемным. Для самого требовательного геймера ключевым преимуществом станет сочетание времени отклика 0,3 мс и частоты обновления 240 Гц. Это полностью устраняет размытие в движении и эффект шлейфа, обеспечивая идеально плавную и четкую картинку даже в самых динамичных сценах. Технологии переменной частоты обновления, включая совместимость с NVIDIA G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, гарантируют полную синхронизацию между монитором и видеокартой, исключая разрывы кадров и проявления неравномерной частоты смены кадров. Цветовое пространство DCI-P3 охватывается на 98,5%, а 10-битная матрица способна отобразить более миллиарда оттенков. Это позволяет оценить всю творческую задумку художников в играх и кино. Широкие углы обновления 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контраст без искажений даже при взгляде со стороны.



Теги товара: 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор LG 26,5" 27GX704A-B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, четырехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
280 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Габаритные размеры с подставкой
604х533х221 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир абсолютной визуальной точности и невероятной скорости с монитором LG UltraGear 27GX704A-B. Эта модель, оснащенная передовой OLED-матрицей, переопределяет стандарты игрового и мультимедийного восприятия, предлагая качество изображения, которое превосходит привычные ожидания. Сердцем этого устройства является 26,5-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2560x1440. Благодаря технологии самоизлучающих пикселей, каждый из которых может быть индивидуально отключен, монитор обеспечивает бесконечную контрастность, достигающую впечатляющего значения 1 500 000:1. Темные сцены становятся по-настоящему глубокими, без засветов, а яркие детали сияют с невероятной чистотой. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость 1300 кд/м? раскрывают всю палитру оттенков, делая каждый кадр невероятно живым и объемным. Для самого требовательного геймера ключевым преимуществом станет сочетание времени отклика 0,3 мс и частоты обновления 240 Гц. Это полностью устраняет размытие в движении и эффект шлейфа, обеспечивая идеально плавную и четкую картинку даже в самых динамичных сценах. Технологии переменной частоты обновления, включая совместимость с NVIDIA G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, гарантируют полную синхронизацию между монитором и видеокартой, исключая разрывы кадров и проявления неравномерной частоты смены кадров. Цветовое пространство DCI-P3 охватывается на 98,5%, а 10-битная матрица способна отобразить более миллиарда оттенков. Это позволяет оценить всю творческую задумку художников в играх и кино. Широкие углы обновления 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контраст без искажений даже при взгляде со стороны.


Теги товара: 240 Гц
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