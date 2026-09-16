Описание товара Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)

Погрузитесь в мир невероятной глубины и реалистичности изображения с монитором Acer 27 дюймов модели CE270UXwmiipprx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество картинки и требует от техники максимальной производительности. В основе данного монитора лежит передовая матрица QD-OLED, которая объединяет лучшие технологии квантовых точек и органических светодиодов. Благодаря этому вы получаете абсолютно чистый черный цвет, бесконечную контрастность и невероятно насыщенную, естественную цветопередачу, недоступную обычным жидкокристаллическим экранам. Диагональ в 26,5 дюйма и разрешение 2560 на 1440 пикселей (формат 16:9) обеспечивают идеальную плотность пикселей для работы и развлечений. Каждая деталь в играх, фильмах или графических редакторах проработана с кристальной четкостью. Широкоформатный экран с глянцевой поверхностью не только придает изображению дополнительную сочность и контраст, но и создает эффект полного погружения, минимизируя блики и делая картинку «живой». Углы обзора, достигающие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и яркими даже при взгляде сбоку. Для динамичных сцен и киберспортивных баталий этот монитор предлагает поистине эталонные характеристики. Частота обновления кадров составляет 240 герц, что в сочетании с молниеносным временем отклика в 0,03 миллисекунды полностью исключает шлейфы, разрывы и смазывание изображения. Каждое ваше движение в игре отображается мгновенно и плавно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с видеокартой, устраняя микро-запинки и обеспечивая безупречную плавность хода даже в самых требовательных проектах. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 раскрывает полный потенциал QD-OLED матрицы. При пиковой яркости в 400 кандел на квадратный метр и стандартной яркости в 200 кандел сцены с ярким солнцем и глубокими тенями выглядят объемно и реалистично, как это задумывал режиссер или разработчик. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, обеспечивая чистый и сбалансированный звук.