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Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF

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Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 5
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Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 1
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 2
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 3
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 4
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 5
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 6
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 7
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 8
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 9
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 10
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 11
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 12
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 13
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 14
  • Монитор AOC 26,5&quot; Q27G41ZDF - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738222
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
монитор, подставка, кабель электропитания, кабель Display Port, кабель HDMI, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
609.3х454.3х190.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х45х14
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF

Погрузитесь в мир безупречного изображения с монитором AOC 27 Q27G41ZDF, созданным для тех, кто ценит превосходство в каждой детали. Этот широкоформатный монитор с диагональю 26,5 дюймов станет сердцем вашей рабочей станции или игровой системы, предлагая качество визуализации нового поколения. В основе устройства лежит передовая матрица QD-OLED, сочетающая глубину и чистоту органических светодиодов с квантовыми точками. Это обеспечивает невероятно точную цветопередачу с охватом 99,1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, что делает монитор идеальным инструментом для профессиональной работы с графикой и видео. Благодаря 10-битной глубине цвета и поддержке более миллиарда оттенков каждый кадр оживает с естественной насыщенностью. Для геймеров эта модель открывает новые горизонты. Частота обновления 240 Гц в паре с молниеносным временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и четкую картинку без размытий и шлейфов. Технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync синхронизируют кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения. А поддержка стандарта HDR10 раскрывает всю динамику сцен, от самых темных теней до ярких бликов, с контрастностью 1 500 000:1. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя комфортно работать или играть даже при ярком освещении. Широкие углы обзора — 178 градусов по горизонтали и вертикали — сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя реализована через аппаратное снижение вредного синего излучения, сертифицированное по стандарту TUV, и технологию полного отсутствия мерцания подсветки. Устройство отличается продуманной эргономикой: наклон регулируется в широком диапазоне, а крепление VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Коммутация проста благодаря разъемам HDMI и DisplayPort, а выход на наушники добавляет удобства. Встроенное меню G-Menu и режимы картинка-в-картинке или картинка-рядом-с-картинкой расширяют мультизадачные возможности.



Теги товара: 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
монитор, подставка, кабель электропитания, кабель Display Port, кабель HDMI, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
609.3х454.3х190.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир безупречного изображения с монитором AOC 27 Q27G41ZDF, созданным для тех, кто ценит превосходство в каждой детали. Этот широкоформатный монитор с диагональю 26,5 дюймов станет сердцем вашей рабочей станции или игровой системы, предлагая качество визуализации нового поколения. В основе устройства лежит передовая матрица QD-OLED, сочетающая глубину и чистоту органических светодиодов с квантовыми точками. Это обеспечивает невероятно точную цветопередачу с охватом 99,1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, что делает монитор идеальным инструментом для профессиональной работы с графикой и видео. Благодаря 10-битной глубине цвета и поддержке более миллиарда оттенков каждый кадр оживает с естественной насыщенностью. Для геймеров эта модель открывает новые горизонты. Частота обновления 240 Гц в паре с молниеносным временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и четкую картинку без размытий и шлейфов. Технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync синхронизируют кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения. А поддержка стандарта HDR10 раскрывает всю динамику сцен, от самых темных теней до ярких бликов, с контрастностью 1 500 000:1. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя комфортно работать или играть даже при ярком освещении. Широкие углы обзора — 178 градусов по горизонтали и вертикали — сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя реализована через аппаратное снижение вредного синего излучения, сертифицированное по стандарту TUV, и технологию полного отсутствия мерцания подсветки. Устройство отличается продуманной эргономикой: наклон регулируется в широком диапазоне, а крепление VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Коммутация проста благодаря разъемам HDMI и DisplayPort, а выход на наушники добавляет удобства. Встроенное меню G-Menu и режимы картинка-в-картинке или картинка-рядом-с-картинкой расширяют мультизадачные возможности.


Теги товара: 240 Гц
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