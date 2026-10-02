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Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)

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Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 1
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 2
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 3
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 4
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 5
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 6
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 7
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 8
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 9
Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 1
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 6
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 7
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 8
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 9
  • Монитор Lenovo 27&quot; Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 670 руб. 
Начислим 667 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)
41 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана -5°/+35°, +/-45°
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.4 х 32.9 х 55.4
Размеры в упаковке, см
72х46х17
Вес, кг.
11.3

Описание товара Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)

Подключите ThinkCentre Tiny или ThinkStation Tiny — и ваш 27-дюймовый монитор ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) мгновенно превратится в компактный моноблок (AIO). А когда придет время модернизации, вам не придется менять систему целиком, как при использовании обычного моноблока. Вместо этого монитор и ПК можно будет обновить по отдельности.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана -5°/+35°, +/-45°
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
61.4 х 32.9 х 55.4
Описание
Подключите ThinkCentre Tiny или ThinkStation Tiny — и ваш 27-дюймовый монитор ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) мгновенно превратится в компактный моноблок (AIO). А когда придет время модернизации, вам не придется менять систему целиком, как при использовании обычного моноблока. Вместо этого монитор и ПК можно будет обновить по отдельности.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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