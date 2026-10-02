Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 670 руб.
В наличии
Код товара: 407415
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
41 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана -5°/+35°, +/-45°
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.4 х 32.9 х 55.4
Размеры в упаковке, см
72х46х17
Вес, кг.
11.3
Описание товара Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)
Подключите ThinkCentre Tiny или ThinkStation Tiny — и ваш 27-дюймовый монитор ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) мгновенно превратится в компактный моноблок (AIO). А когда придет время модернизации, вам не придется менять систему целиком, как при использовании обычного моноблока. Вместо этого монитор и ПК можно будет обновить по отдельности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана -5°/+35°, +/-45°
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
61.4 х 32.9 х 55.4
Подключите ThinkCentre Tiny или ThinkStation Tiny — и ваш 27-дюймовый монитор ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) мгновенно превратится в компактный моноблок (AIO). А когда придет время модернизации, вам не придется менять систему целиком, как при использовании обычного моноблока. Вместо этого монитор и ПК можно будет обновить по отдельности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Монитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 41670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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