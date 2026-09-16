Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738223
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поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
609.3х537.4х207.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
Погрузитесь в мир визуального совершенства с монитором AOC 27 Q27G4ZDR, созданным для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и молниеносную скорость. Этот 26.5-дюймовый монитор открывает новую эру благодаря передовой матрице QD-OLED, которая сочетает в себе глубокий контраст органических светодиодов и невероятно насыщенную цветопередачу квантовых точек.
Изображение на этом экране — это истинное наслаждение для глаз. Разрешение 2560 на 1440 пикселей обеспечивает высочайшую детализацию, а технология QD-OLED дарит абсолютно черный цвет и контрастность на уровне 1 500 000:1. Благодаря 10-битной глубине цвета и охвату 99.1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, монитор воспроизводит более миллиарда оттенков, делая каждую сцену невероятно живой и реалистичной. Поддержка стандарта HDR10 добавляет изображению динамического диапазона, раскрывая тонкие детали как в тенях, так и в светлых участках.
Для динамичного геймплея или работы с графикой критически важна скорость, и здесь монитор демонстрирует впечатляющие характеристики. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0.03 мс гарантирует максимально плавную и четкую картинку без размытия и шлейфов. Технологии адаптивной синхронизации, включая совместимость с nVidia G-Sync, полностью устраняют разрывы кадров и обеспечивают безупречно гладкий процесс. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цвета и контрастность независимо от вашего положения перед экраном.
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
609.3х537.4х207.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир визуального совершенства с монитором AOC 27 Q27G4ZDR, созданным для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и молниеносную скорость. Этот 26.5-дюймовый монитор открывает новую эру благодаря передовой матрице QD-OLED, которая сочетает в себе глубокий контраст органических светодиодов и невероятно насыщенную цветопередачу квантовых точек.
Изображение на этом экране — это истинное наслаждение для глаз. Разрешение 2560 на 1440 пикселей обеспечивает высочайшую детализацию, а технология QD-OLED дарит абсолютно черный цвет и контрастность на уровне 1 500 000:1. Благодаря 10-битной глубине цвета и охвату 99.1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, монитор воспроизводит более миллиарда оттенков, делая каждую сцену невероятно живой и реалистичной. Поддержка стандарта HDR10 добавляет изображению динамического диапазона, раскрывая тонкие детали как в тенях, так и в светлых участках.
Для динамичного геймплея или работы с графикой критически важна скорость, и здесь монитор демонстрирует впечатляющие характеристики. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0.03 мс гарантирует максимально плавную и четкую картинку без размытия и шлейфов. Технологии адаптивной синхронизации, включая совместимость с nVidia G-Sync, полностью устраняют разрывы кадров и обеспечивают безупречно гладкий процесс. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цвета и контрастность независимо от вашего положения перед экраном.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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