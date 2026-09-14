Монитор LG 26,5" 27GX700A-B
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 26,5" 27GX700A-B
Представляем монитор LG 27GX700A-B UltraGear — новый эталон в мире игровых и профессиональных дисплеев, где каждая деталь создана для абсолютного погружения и безупречной точности. В его основе лежит передовая OLED-матрица, которая открывает пользователю мир невероятно глубоких черных цветов и бесконечной контрастности, достигающей впечатляющего показателя 1500000:1. Благодаря технологии WOLED и 10-битной глубине цвета, этот монитор способен отобразить более миллиарда оттенков, делая любую сцену необычайно живой и реалистичной. С диагональю экрана в 26,5 дюймов и разрешением 2560 на 1440 пикселей вы получаете идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. А частота обновления в 280 герц в сочетании с феноменально малым временем отклика матрицы, всего 0,03 миллисекунды, стирает грань между действием и его отображением. Каждое движение становится идеально плавным и четким, что критически важно в динамичных играх. Эту плавность гарантирует и полная совместимость с технологиями адаптивной синхронизации от AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. Цветовое пространство этого монитора охватывает 99,9 процентов стандарта sRGB, 99,5 процентов кинематографического DCI-P3 и 96 процентов Adobe RGB, что делает его превосходным инструментом не только для игр, но и для серьезной творческой работы. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость в 1500 кандел на квадратный метр обеспечивают потрясающую динамику яркости: светлые участки сияют, а темные сохраняют глубину и детализацию. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а технологии защиты от мерцания и вредного синего излучения заботятся о комфорте вашего зрения даже во время длительных сеансов.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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