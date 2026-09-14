Top.Mail.Ru
Монитор LG 26,5" 27GX700A-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор LG 26,5" 27GX700A-B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 1
Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 2
Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
320 Кд/м?
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 1
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 2
  • Монитор LG 26,5&quot; 27GX700A-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738132
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
с подсветкой
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
605.2х579.3х249.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х52х17
Вес, кг.
12.5

Описание товара Монитор LG 26,5" 27GX700A-B

Представляем монитор LG 27GX700A-B UltraGear — новый эталон в мире игровых и профессиональных дисплеев, где каждая деталь создана для абсолютного погружения и безупречной точности. В его основе лежит передовая OLED-матрица, которая открывает пользователю мир невероятно глубоких черных цветов и бесконечной контрастности, достигающей впечатляющего показателя 1500000:1. Благодаря технологии WOLED и 10-битной глубине цвета, этот монитор способен отобразить более миллиарда оттенков, делая любую сцену необычайно живой и реалистичной. С диагональю экрана в 26,5 дюймов и разрешением 2560 на 1440 пикселей вы получаете идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. А частота обновления в 280 герц в сочетании с феноменально малым временем отклика матрицы, всего 0,03 миллисекунды, стирает грань между действием и его отображением. Каждое движение становится идеально плавным и четким, что критически важно в динамичных играх. Эту плавность гарантирует и полная совместимость с технологиями адаптивной синхронизации от AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. Цветовое пространство этого монитора охватывает 99,9 процентов стандарта sRGB, 99,5 процентов кинематографического DCI-P3 и 96 процентов Adobe RGB, что делает его превосходным инструментом не только для игр, но и для серьезной творческой работы. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость в 1500 кандел на квадратный метр обеспечивают потрясающую динамику яркости: светлые участки сияют, а темные сохраняют глубину и детализацию. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а технологии защиты от мерцания и вредного синего излучения заботятся о комфорте вашего зрения даже во время длительных сеансов.

Отзывы о товаре Монитор LG 26,5" 27GX700A-B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
с подсветкой
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Развернуть
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
605.2х579.3х249.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем монитор LG 27GX700A-B UltraGear — новый эталон в мире игровых и профессиональных дисплеев, где каждая деталь создана для абсолютного погружения и безупречной точности. В его основе лежит передовая OLED-матрица, которая открывает пользователю мир невероятно глубоких черных цветов и бесконечной контрастности, достигающей впечатляющего показателя 1500000:1. Благодаря технологии WOLED и 10-битной глубине цвета, этот монитор способен отобразить более миллиарда оттенков, делая любую сцену необычайно живой и реалистичной. С диагональю экрана в 26,5 дюймов и разрешением 2560 на 1440 пикселей вы получаете идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. А частота обновления в 280 герц в сочетании с феноменально малым временем отклика матрицы, всего 0,03 миллисекунды, стирает грань между действием и его отображением. Каждое движение становится идеально плавным и четким, что критически важно в динамичных играх. Эту плавность гарантирует и полная совместимость с технологиями адаптивной синхронизации от AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible. Цветовое пространство этого монитора охватывает 99,9 процентов стандарта sRGB, 99,5 процентов кинематографического DCI-P3 и 96 процентов Adobe RGB, что делает его превосходным инструментом не только для игр, но и для серьезной творческой работы. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость в 1500 кандел на квадратный метр обеспечивают потрясающую динамику яркости: светлые участки сияют, а темные сохраняют глубину и детализацию. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а технологии защиты от мерцания и вредного синего излучения заботятся о комфорте вашего зрения даже во время длительных сеансов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 26,5" 27GX700A-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...