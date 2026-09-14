Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)
Монитор MSI MAG 401QR с экраном IPS диагональю 40 дюймов и соотношением сторон 21:9 обеспечивает погружение в контент на экране. Технология расширенного динамического диапазона HDR улучшает детализацию и точность цветопередачи. Низкое временя отклика 1 мс и частота обновления 155 Гц отвечают за плавность графики без разрыва кадра. Режим Night Vision улучшает видимость деталей в темных игровых сценах. Технологии защиты зрения и антибликовое покрытие снижают усталость глаз. Тыловая панель украшена элементами с подсветкой Mystic Light, которая формирует атмосферное освещение. Благодаря встроенному переключателю KVM монитор MSI MAG 401QR поддерживает управление несколькими компьютерами с помощью одного комплекта периферийных устройств. Возможности подключения реализованы портами USB Type-C и Type-A, видеовыходами DisplayPort и HDMI, разъемом под наушники.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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