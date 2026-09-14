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Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)

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Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 1
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Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 3
Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 4
Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 5
Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 6
Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 7
Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
155
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 1
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 2
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 3
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 4
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 5
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 6
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 7
  • Монитор MSI 40&#039;&#039; MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738186
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, кабель DisplayPort, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
155
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
USB Type-A, USB Type-C, Display Port, HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
945.22x530.29x289.63 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.51х0.16
Вес, кг.
12.8

Описание товара Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)

Монитор MSI MAG 401QR с экраном IPS диагональю 40 дюймов и соотношением сторон 21:9 обеспечивает погружение в контент на экране. Технология расширенного динамического диапазона HDR улучшает детализацию и точность цветопередачи. Низкое временя отклика 1 мс и частота обновления 155 Гц отвечают за плавность графики без разрыва кадра. Режим Night Vision улучшает видимость деталей в темных игровых сценах. Технологии защиты зрения и антибликовое покрытие снижают усталость глаз. Тыловая панель украшена элементами с подсветкой Mystic Light, которая формирует атмосферное освещение. Благодаря встроенному переключателю KVM монитор MSI MAG 401QR поддерживает управление несколькими компьютерами с помощью одного комплекта периферийных устройств. Возможности подключения реализованы портами USB Type-C и Type-A, видеовыходами DisplayPort и HDMI, разъемом под наушники.

Отзывы о товаре Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, кабель DisplayPort, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
40
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
155
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
USB Type-A, USB Type-C, Display Port, HDMI, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
945.22x530.29x289.63 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 401QR с экраном IPS диагональю 40 дюймов и соотношением сторон 21:9 обеспечивает погружение в контент на экране. Технология расширенного динамического диапазона HDR улучшает детализацию и точность цветопередачи. Низкое временя отклика 1 мс и частота обновления 155 Гц отвечают за плавность графики без разрыва кадра. Режим Night Vision улучшает видимость деталей в темных игровых сценах. Технологии защиты зрения и антибликовое покрытие снижают усталость глаз. Тыловая панель украшена элементами с подсветкой Mystic Light, которая формирует атмосферное освещение. Благодаря встроенному переключателю KVM монитор MSI MAG 401QR поддерживает управление несколькими компьютерами с помощью одного комплекта периферийных устройств. Возможности подключения реализованы портами USB Type-C и Type-A, видеовыходами DisplayPort и HDMI, разъемом под наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 40'' MAG401QR, (9S6-3EA54H-016) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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