Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)
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Характеристики
Описание товара Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)
Монитор Dell представляет собой надежное решение для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. С экраном диагональю 24 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, этот монитор обеспечивает четкое и глубокое изображение, идеально подходящее для работы, мультимедиа и игр. Использование матрицы типа IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой. Антибликовое покрытие экрана уменьшает отражения и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании, что делает работу более комфортной. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, монитор отлично справляется с отображением динамичных сцен без размытий и задержек. Dell позаботился о дополнительной функциональности, снабдив модель USB-концентратором, который позволяет легко подключать периферийные устройства. Вес с подставкой составляет 5,98 кг, что делает его устойчивым и удобным в размещении на столе. Монитор совместим со стандартом крепления VESA 100x100, что дает возможность гибко организовать рабочее пространство, установив его на стену или специальное крепление. Этот монитор станет отличным выбором для дома или офиса благодаря своему сочетанию качества изображения, эргономичности и широких возможностей подключения.
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Теги товара: 24"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
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