Монитор MSI 27" MAG 272URDF E16 (9S6-3CE79T-009)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Время отклика
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
можно выбрать между разрешением UHD (3840x2160) и частотой обновления 160 Гц или разрешением FHD (1920x1080) и частотой 320 Гц
Комплектация
монитор, документация, кабель DP, кабель питания, 4x винта для подставки, кабель USB Type-B/Type-A, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5х536.3х227.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х14
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 272URDF E16 (9S6-3CE79T-009)
Монитор MSI MAG 272URDF E16 – это игровое устройство с диагональю 27 дюймов, максимальным разрешением UHD и частотой обновления 160 Гц. Максимальная частота обновления при разрешении FHD составляет 320 Гц. Монитор имеет IPS-матрицу с широкими углами обзора и высокой контрастностью. Монитор MSI MAG 272URDF E16F также оснащен технологией Adaptive-Sync, которая обеспечивает плавное изображение без разрывов и задержек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
можно выбрать между разрешением UHD (3840x2160) и частотой обновления 160 Гц или разрешением FHD (1920x1080) и частотой 320 Гц
Комплектация
монитор, документация, кабель DP, кабель питания, 4x винта для подставки, кабель USB Type-B/Type-A, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5х536.3х227.9 мм
Страна производитель
Китай
Монитор MSI MAG 272URDF E16 – это игровое устройство с диагональю 27 дюймов, максимальным разрешением UHD и частотой обновления 160 Гц. Максимальная частота обновления при разрешении FHD составляет 320 Гц. Монитор имеет IPS-матрицу с широкими углами обзора и высокой контрастностью. Монитор MSI MAG 272URDF E16F также оснащен технологией Adaptive-Sync, которая обеспечивает плавное изображение без разрывов и задержек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор MSI 27" MAG 272URDF E16 (9S6-3CE79T-009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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