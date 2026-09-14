Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
Представляем монитор Hisense 27G7Q PRO — новый эталон в мире дисплеев, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и высокую производительность. Этот 27-дюймовый широкоформатный монитор открывает двери в мир невероятной детализации и плавности. В основе устройства лежит высокоточная IPS-матрица с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что гарантирует кристально четкую 4K-картинку. Но истинную магию создает сочетание двух передовых технологий: квантовых точек и мини-светодиодной подсветки с 1152 зонами локального затемнения. Это обеспечивает не только потрясающую глубину черного цвета и контрастность, но и невероятно широкую палитру. Монитор отображает более миллиарда цветов, покрывая 99 процентов пространства sRGB и 95 процентов кинематографического стандарта DCI-P3, что делает его идеальным как для профессиональной работы с цветом, так и для погружения в художественные миры игр и фильмов. Пиковая яркость в 1600 кандел на квадратный метр и сертификация VESA DisplayHDR 1400 означают, что вы увидите настоящее высокодинамичное изображение. Светлые участки будут сиять ослепительно, а темные — сохранять глубину и детализацию, создавая эффект полного присутствия. При этом матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений. Для геймеров этот монитор станет мощным союзником. Частота обновления 160 Гц в паре с временем отклика 1 миллисекунда обеспечивает невероятно плавную и мгновенную картинку без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. А благодаря широким углам обзора в 89 градусов по вертикали и горизонтали картинка остается четкой и цветонасыщенной даже при взгляде сбоку. Эргономика продумана до мелочей: монитор можно регулировать по высоте, наклонять на 5 градусов назад и 20 вперед, поворачивать влево и вправо на 30 градусов и даже развернуть на 90 градусов в портретный режим. В корпусе предусмотрена система кабельного менеджмента и крепление VESA 75 на 75 миллиметров. Комплект разъемов впечатляет: два современных HDMI 2.1, DisplayPort и универсальный порт USB Type-C, который одновременно передает видеосигнал, данные и может заряжать подключенное устройство. Встроенный концентратор USB упрощает подключение периферии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 030 руб.8508 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32GS85Q-B
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитМонитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)
-
В наличииЦена 38 330 руб.9583 руб. в СплитМонитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
-
В наличииЦена 39 700 руб.9925 руб. в СплитМонитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
-
В наличииЦена 41 670 руб.10418 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" Monitors TIO (11JHRAT1EU)
-
В наличииЦена 42 770 руб.10693 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
-
В наличииЦена 42 770 руб.10693 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
-
В наличииЦена 44 380 руб.11095 руб. в СплитМонитор Philips 26,5" 27M2N6501L
-
В наличииЦена 44 380 руб.11095 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
-
В наличииЦена 44 530 руб.11133 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34C650UAI
-
В наличииЦена 45 180 руб.11295 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
-
В наличииЦена 45 480 руб.11370 руб. в СплитМонитор LG 26,5" 27GX704A-B
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Отзывы о товаре Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO