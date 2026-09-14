Описание товара Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO

Представляем монитор Hisense 27G7Q PRO — новый эталон в мире дисплеев, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и высокую производительность. Этот 27-дюймовый широкоформатный монитор открывает двери в мир невероятной детализации и плавности. В основе устройства лежит высокоточная IPS-матрица с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что гарантирует кристально четкую 4K-картинку. Но истинную магию создает сочетание двух передовых технологий: квантовых точек и мини-светодиодной подсветки с 1152 зонами локального затемнения. Это обеспечивает не только потрясающую глубину черного цвета и контрастность, но и невероятно широкую палитру. Монитор отображает более миллиарда цветов, покрывая 99 процентов пространства sRGB и 95 процентов кинематографического стандарта DCI-P3, что делает его идеальным как для профессиональной работы с цветом, так и для погружения в художественные миры игр и фильмов. Пиковая яркость в 1600 кандел на квадратный метр и сертификация VESA DisplayHDR 1400 означают, что вы увидите настоящее высокодинамичное изображение. Светлые участки будут сиять ослепительно, а темные — сохранять глубину и детализацию, создавая эффект полного присутствия. При этом матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений. Для геймеров этот монитор станет мощным союзником. Частота обновления 160 Гц в паре с временем отклика 1 миллисекунда обеспечивает невероятно плавную и мгновенную картинку без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. А благодаря широким углам обзора в 89 градусов по вертикали и горизонтали картинка остается четкой и цветонасыщенной даже при взгляде сбоку. Эргономика продумана до мелочей: монитор можно регулировать по высоте, наклонять на 5 градусов назад и 20 вперед, поворачивать влево и вправо на 30 градусов и даже развернуть на 90 градусов в портретный режим. В корпусе предусмотрена система кабельного менеджмента и крепление VESA 75 на 75 миллиметров. Комплект разъемов впечатляет: два современных HDMI 2.1, DisplayPort и универсальный порт USB Type-C, который одновременно передает видеосигнал, данные и может заряжать подключенное устройство. Встроенный концентратор USB упрощает подключение периферии.