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Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный

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Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 6
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Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3CV черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616504
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.8x543.99x200.19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный

Монитор AOC с диагональю 27 дюймов предлагает превосходное качество изображения и функциональность, идеально подходящую как для работы, так и для развлечений. Оснащенный IPS-матрицей и максимальным разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика 4 мс делают его отличным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна плавность изображения. Встроенные динамики избавят вас от необходимости использования внешней аудиосистемы, а наличие выхода на наушники дает возможность подключать аудиоустройства для более личного прослушивания. Монитор оснащен USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также разъемами HDMI и DisplayPort для подключения к разнообразным источникам сигнала. Регулировка по высоте обеспечивает максимальный комфорт в использовании и позволяет настроить экран таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на шею и спину в течение длительных рабочих часов. Сочетая современные технологии и стильный дизайн, монитор AOC станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему пространству.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.8x543.99x200.19 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC с диагональю 27 дюймов предлагает превосходное качество изображения и функциональность, идеально подходящую как для работы, так и для развлечений. Оснащенный IPS-матрицей и максимальным разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика 4 мс делают его отличным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна плавность изображения. Встроенные динамики избавят вас от необходимости использования внешней аудиосистемы, а наличие выхода на наушники дает возможность подключать аудиоустройства для более личного прослушивания. Монитор оснащен USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также разъемами HDMI и DisplayPort для подключения к разнообразным источникам сигнала. Регулировка по высоте обеспечивает максимальный комфорт в использовании и позволяет настроить экран таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на шею и спину в течение длительных рабочих часов. Сочетая современные технологии и стильный дизайн, монитор AOC станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему пространству.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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