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Монитор Dell 27" S2722DC S/BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 27" S2722DC S/BK

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Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 1
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 2
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 3
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 4
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 5
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 6
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 7
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 8
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 9
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 10
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 11
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 12
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 13
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 14
Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 15
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Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 1
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 2
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 3
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 4
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 5
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 6
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 7
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 8
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 9
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 10
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 11
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 12
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 13
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 14
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 15
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 16
  • Монитор Dell 27&quot; S2722DC S/BK - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602266
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), AMD FreeSync
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники, HDMI x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
612 x 400 x 175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х45х14
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор Dell 27" S2722DC S/BK

Этот 27-дюймовый монитор Dell создаёт просторное рабочее пространство, чтобы вы могли полностью погрузиться в игры, фильмы или работу с графикой. Максимальное разрешение 2560x1440 делает картинку невероятно чёткой и детализированной, а благодаря технологии AMD FreeSync изображение всегда плавное и уверенное — даже в динамичных сценах. IPS-матрица и широкие углы обзора 178° позволяют видеть насыщенные и реальные цвета независимо от ракурса. Матовая поверхность экрана убережёт от бликов, а встроенные динамики обеспечат чистое звучание без лишних проводов. Встроенный блок питания делает подключение максимально аккуратным. Время отклика всего 4 мс не даст застать врасплох даже в самых быстрых играх. Соотношение сторон 16:9 и частота обновления 75 Гц подходят как для развлечений, так и для продуктивной работы. HDMI разъём позволяет легко подключить монитор к различным устройствам.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Dell 27" S2722DC S/BK




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), AMD FreeSync
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники, HDMI x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
612 x 400 x 175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Этот 27-дюймовый монитор Dell создаёт просторное рабочее пространство, чтобы вы могли полностью погрузиться в игры, фильмы или работу с графикой. Максимальное разрешение 2560x1440 делает картинку невероятно чёткой и детализированной, а благодаря технологии AMD FreeSync изображение всегда плавное и уверенное — даже в динамичных сценах. IPS-матрица и широкие углы обзора 178° позволяют видеть насыщенные и реальные цвета независимо от ракурса. Матовая поверхность экрана убережёт от бликов, а встроенные динамики обеспечат чистое звучание без лишних проводов. Встроенный блок питания делает подключение максимально аккуратным. Время отклика всего 4 мс не даст застать врасплох даже в самых быстрых играх. Соотношение сторон 16:9 и частота обновления 75 Гц подходят как для развлечений, так и для продуктивной работы. HDMI разъём позволяет легко подключить монитор к различным устройствам.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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