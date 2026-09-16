Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B1U3900

Откройте для себя новый уровень продуктивности и визуального наслаждения с монитором Philips 32" 32B1U3900. Этот 31.5-дюймовый дисплей создан для тех, кто не ищет компромиссов: для профессионалов, требующих безупречной детализации, для дизайнеров, ценящих точную цветопередачу, и для всех, кто проводит за экраном долгие часы. Его интуитивно понятный дизайн и передовые технологии превращают рабочее пространство в высокоэффективный и комфортный цифровой хаб. Первое, что поражает, — это невероятная четкость изображения с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). На такой большой диагонали вы получаете невероятную плотность пикселей, что означает кристально чистый текст, идеально проработанные линии в чертежах и невероятно детализированные фотографии и видео. Масштабируйте окна приложений, работайте с несколькими документами одновременно — пространства хватит для всего. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от окружающего освещения, позволяя полностью сосредоточиться на контенте без отвлекающих reflections. В сердце этого монитора лежит 10-битная VA-матрица, способная отображать более 1.07 миллиарда цветов. Это обеспечивает не просто яркую, а невероятно глубокую и реалистичную картинку с плавными цветовыми переходами, без полос и артефактов. Широкий цветовой охват — 122% sRGB и 106% NTSC — делает эту модель идеальным инструментом для цветокоррекции и графического дизайна, где важен каждый оттенок. Вы сможете быть уверены, что создаваемый контент будет выглядеть одинаково точно на других устройствах. Высокая статическая контрастность 3500:1 и динамическая контрастность 50 000 000:1 обеспечивают насыщенные черные цвета и великолепную глубину изображения, что особенно заметно при работе с темными интерфейсами или просмотре фильмов. Забота о вашем здоровье и комфорте — неотъемлемая часть философии этого монитора. Технология Flicker-Free устраняет раздражающее мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза в течение длительного рабочего дня. Функция EaseRead превращает экран в подобие электронной книги, создавая равномерную черно-белую подсветку без напряжения для глаз, что идеально для чтения документов. А благодаря времени отклика 4 мс и широким углам обзора 178°/178° вы всегда будете видеть четкую картинку без размытий и искажений цветов, даже если смотрите на экран сбоку.