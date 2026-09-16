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Монитор Acer 27'' XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738095
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.7
Габаритные размеры с подставкой
615 x 402 x 234
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х51х20
Вес, кг.
7.93

Описание товара Монитор Acer 27'' XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304)

Представьте, что вы смотрите на мир через идеально чистое окно. Каждая деталь, каждый оттенок, каждое движение передается с такой ясностью и реалистичностью, что грань между цифровым изображением и реальностью начинает стираться. Именно это ощущение подарит вам монитор Acer 27" XV272KV3bmiiprx — не просто дисплей, а портал в мир невероятной визуальной глубины и невероятной плавности. Это устройство, созданное для тех, кто требует от своей техники максимума, будь то профессиональный геймер, требовательный дизайнер или просто ценитель высококачественного контента. Центром этого визуального великолепия является 27-дюймовая IPS-матрица с потрясающим разрешением 4K UHD (3840x2160). Это не просто красивые цифры — это более 8 миллионов пикселей, работающих для того, чтобы вы увидели картинку невероятной четкости. Мелкий текст в документах, тончайшие узоры в играх, мельчайшие детали в 4K-видео — все это предстает перед вами в кристально чистом виде. А благодаря матовому покрытию экрана любые надоедливые блики и отражения остаются в прошлом, позволяя вам с головой погрузиться в происходящее на экране. Но истинная магия этого монитора кроется в его цветопередаче. Широкий цветовой охват DCI-P3 95% означает, что вы видите гораздо больше оттенков, чем на обычных мониторах. Цвета становятся насыщенными, глубокими и невероятно естественными. Для дизайнеров и фотографов это точный инструмент для работы с цветом. Для всех остальных — захватывающий дух кинематографический опыт при просмотре фильмов и сериалов. Поддержка технологии HDR в лице стандарта VESA DisplayHDR 400 добавляет этой картине динамического диапазона, делая светлые области ярче, а темные — глубже, открывая новые уровни детализации в тенях и светах. Однако все это великолепие было бы неполным без безупречной скорости. И здесь Acer XV272KV доказывает свою исключительность. Частота обновления 160 Гц — это настоящая революция в плавности. Курсор мыши скользит по экрану как по маслу, прокрутка страниц становится шелковой, а в динамичных играх каждый кадр сменяется следующим без малейших разрывов и задержек. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, гарантируя, что вы никогда не столкнетесь с артефактами изображения. А время отклика 1 мс (VRB) обеспечивает молниеносную реакцию пикселей, что практически полностью устраняет шлейфы и размытость при быстром движении, давая вам решающее преимущество в конкурентных играх. Комфорт при длительной работе или игровых марафонах — не просто слово, а принципиальная позиция Acer. Монитор оснащен технологией Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, и функцией защиты глаз Acer VisionCare, снижающей вредное воздействие синего спектра. Вы сможете работать и играть часами, не испытывая усталости и напряжения глаз.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' XV272KV3bmiiprx (UM.HX2CD.304)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.7
Габаритные размеры с подставкой
615 x 402 x 234
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, что вы смотрите на мир через идеально чистое окно. Каждая деталь, каждый оттенок, каждое движение передается с такой ясностью и реалистичностью, что грань между цифровым изображением и реальностью начинает стираться. Именно это ощущение подарит вам монитор Acer 27" XV272KV3bmiiprx — не просто дисплей, а портал в мир невероятной визуальной глубины и невероятной плавности. Это устройство, созданное для тех, кто требует от своей техники максимума, будь то профессиональный геймер, требовательный дизайнер или просто ценитель высококачественного контента. Центром этого визуального великолепия является 27-дюймовая IPS-матрица с потрясающим разрешением 4K UHD (3840x2160). Это не просто красивые цифры — это более 8 миллионов пикселей, работающих для того, чтобы вы увидели картинку невероятной четкости. Мелкий текст в документах, тончайшие узоры в играх, мельчайшие детали в 4K-видео — все это предстает перед вами в кристально чистом виде. А благодаря матовому покрытию экрана любые надоедливые блики и отражения остаются в прошлом, позволяя вам с головой погрузиться в происходящее на экране. Но истинная магия этого монитора кроется в его цветопередаче. Широкий цветовой охват DCI-P3 95% означает, что вы видите гораздо больше оттенков, чем на обычных мониторах. Цвета становятся насыщенными, глубокими и невероятно естественными. Для дизайнеров и фотографов это точный инструмент для работы с цветом. Для всех остальных — захватывающий дух кинематографический опыт при просмотре фильмов и сериалов. Поддержка технологии HDR в лице стандарта VESA DisplayHDR 400 добавляет этой картине динамического диапазона, делая светлые области ярче, а темные — глубже, открывая новые уровни детализации в тенях и светах. Однако все это великолепие было бы неполным без безупречной скорости. И здесь Acer XV272KV доказывает свою исключительность. Частота обновления 160 Гц — это настоящая революция в плавности. Курсор мыши скользит по экрану как по маслу, прокрутка страниц становится шелковой, а в динамичных играх каждый кадр сменяется следующим без малейших разрывов и задержек. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, гарантируя, что вы никогда не столкнетесь с артефактами изображения. А время отклика 1 мс (VRB) обеспечивает молниеносную реакцию пикселей, что практически полностью устраняет шлейфы и размытость при быстром движении, давая вам решающее преимущество в конкурентных играх. Комфорт при длительной работе или игровых марафонах — не просто слово, а принципиальная позиция Acer. Монитор оснащен технологией Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, и функцией защиты глаз Acer VisionCare, снижающей вредное воздействие синего спектра. Вы сможете работать и играть часами, не испытывая усталости и напряжения глаз.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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