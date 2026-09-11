Top.Mail.Ru
Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 1
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 2
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 3
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 4
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 5
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 6
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 7
Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 1
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 2
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 3
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 4
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 5
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 6
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 7
  • Монитор AOC 31,5&quot; Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х55х19
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)

Монитор AOC Q32V4 - 31,5-дюймовый QHD-дисплей на IPS-матрице с частотой до 75 Гц, ориентированный на работу и повседневное использование дома или в офисе, где важны площадь экрана и комфорт для глаз. Это универсальный вариант для тех, кому нужен крупный плоский монитор с хорошими углами обзора и поддержкой Adaptive Sync без акцента на киберспорт.

Для кого и под какие задачи

Q32V4 подойдёт для офисной работы с документами и таблицами, одновременной работы в нескольких окнах, обучения и мультимедийного контента в разрешении 2560?1440. Плотность пикселей на 31,5 даёт более детализированную картинку по сравнению с классическим 24 Full HD, что удобно для аналитиков, разработчиков, менеджеров и домашних пользователей, которым нужен просторный рабочий стол.

Картинка и параметры дисплея

IPS-панель с матовым покрытием, яркостью около 250 кд/м? и типовой контрастностью обеспечивает широкие углы обзора и предсказуемую цветопередачу для офисных и базовых графических задач. Разрешение QHD при диагонали 31,5? даёт комфортное соотношение масштаба интерфейса и площади, позволяя уменьшить зум без потери читаемости и работать с более крупными таблицами и таймлайнами.

Подключения и удобство

Монитор оснащён HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, что упрощает подключение к современным видеокартам и ноутбукам, а также имеет аудиовыход 3,5 мм и встроенные динамики для базового звука. Поддержка Adaptive Sync и частота до 75 Гц делают прокрутку и повседневные анимации более плавными, чем на классических 60 Гц, а VESA-крепление 100x100 мм позволяет использовать настенные и настольные кронштейны.

Важные нюансы перед покупкой

Q32V4 рассчитан прежде всего на офис и универсальное использование: частоты 75 Гц и отклика IPS достаточно для казуальных игр, но не ориентированы на киберспорт и максимальную соревновательную скорость. Перед покупкой стоит учесть потребность в рабочем пространстве стола под 31,5 монитор и подобрать расстояние до глаз около 70-80 см, а также убедиться, что видеокарта комфортно тянет QHD-разрешение во всех нужных сценариях.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание

Монитор AOC Q32V4 - 31,5-дюймовый QHD-дисплей на IPS-матрице с частотой до 75 Гц, ориентированный на работу и повседневное использование дома или в офисе, где важны площадь экрана и комфорт для глаз. Это универсальный вариант для тех, кому нужен крупный плоский монитор с хорошими углами обзора и поддержкой Adaptive Sync без акцента на киберспорт.

Для кого и под какие задачи

Q32V4 подойдёт для офисной работы с документами и таблицами, одновременной работы в нескольких окнах, обучения и мультимедийного контента в разрешении 2560?1440. Плотность пикселей на 31,5 даёт более детализированную картинку по сравнению с классическим 24 Full HD, что удобно для аналитиков, разработчиков, менеджеров и домашних пользователей, которым нужен просторный рабочий стол.

Картинка и параметры дисплея

IPS-панель с матовым покрытием, яркостью около 250 кд/м? и типовой контрастностью обеспечивает широкие углы обзора и предсказуемую цветопередачу для офисных и базовых графических задач. Разрешение QHD при диагонали 31,5? даёт комфортное соотношение масштаба интерфейса и площади, позволяя уменьшить зум без потери читаемости и работать с более крупными таблицами и таймлайнами.

Подключения и удобство

Монитор оснащён HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, что упрощает подключение к современным видеокартам и ноутбукам, а также имеет аудиовыход 3,5 мм и встроенные динамики для базового звука. Поддержка Adaptive Sync и частота до 75 Гц делают прокрутку и повседневные анимации более плавными, чем на классических 60 Гц, а VESA-крепление 100x100 мм позволяет использовать настенные и настольные кронштейны.

Важные нюансы перед покупкой

Q32V4 рассчитан прежде всего на офис и универсальное использование: частоты 75 Гц и отклика IPS достаточно для казуальных игр, но не ориентированы на киберспорт и максимальную соревновательную скорость. Перед покупкой стоит учесть потребность в рабочем пространстве стола под 31,5 монитор и подобрать расстояние до глаз около 70-80 см, а также убедиться, что видеокарта комфортно тянет QHD-разрешение во всех нужных сценариях.



Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...