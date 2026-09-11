Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096)
Монитор MSI - это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество изображения. Он оснащен 23,8-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкую и насыщенную картинку, погружая в атмосферу фильма или игры. Тип матрицы IPS гарантирует живые цвета и стабильное изображение при углах обзора до 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Частота обновления 100 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных игр, снижая риск размытия движущихся объектов. Встроенные динамики освобождают от необходимости подключать внешние аудиосистемы, а наличие разъема HDMI и выхода на наушники открывает дополнительные возможности для подключения различных устройств и аксессуаров. Для вашего удобства предусмотрена возможность регулировки высоты и наклона экрана, что позволяет настроить монитор под ваш рабочий процесс. Внешний блок питания помогает минимизировать занимаемое пространство и упростить подключение. Данный монитор сочетает в себе все необходимые функции для комфортного и продуктивного использования в различных сценариях, будь то работа, учеба или развлечения.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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