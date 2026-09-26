Монитор AOC 34" U34E2M Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 34" U34E2M Black
Монитор AOC U34E2M может похвастать огромным (34 дюйма в диагонали) матовым экраном, который предоставляет видимую область размером 796x333 мм. Дисплей изготовлен на основе матрицы VA. Экран облаестьет разрешением 3440x1440 пикс., что обеспечивает изображению четкость и детализацию. О защите зрения пользователя призваны заботиться технологии Flicker Free и Low Blue Light. Углы обзора для дисплея 178 градусов по вертикали и горизонтали обозначают, что смотреть на монитор удобно из любого положения. Трехсторонний безрамочный дизайн и возможность регулировать наклон и поворот монитора AOC U34E2M также подчеркивают удобство его использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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