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Монитор AOC 27" Q27P4CV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Q27P4CV

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Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 12
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 13
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 14
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 15
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 16
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 17
Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 13
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 14
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 15
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 16
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 17
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P4CV - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738246
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, RJ-45, 2х USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
616 x 399 x 233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х14
Вес, кг.
3

Описание товара Монитор AOC 27" Q27P4CV

AOC Q27P4CV предлагает 27" QHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аппаратным фильтром синего света для чёткого и комфортного просмотра. С интегрированным док-решением с Power Delivery 96W, выдвижным USB-хабом и универсальными портами, это идеальный монитор для оптимизации рабочего места и повышения эффективности.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27P4CV




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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, RJ-45, 2х USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
616 x 399 x 233 мм
Страна производитель
Китай
Описание
AOC Q27P4CV предлагает 27" QHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аппаратным фильтром синего света для чёткого и комфортного просмотра. С интегрированным док-решением с Power Delivery 96W, выдвижным USB-хабом и универсальными портами, это идеальный монитор для оптимизации рабочего места и повышения эффективности.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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