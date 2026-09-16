Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO

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Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738268
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Монитор Hisense 34G6Q PRO диагональю 34 дюйма объединяет кинематографичный формат и игровую производительность. Его изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикс. создает эффект погружения и обеспечивает заметно больше рабочего пространства. За счет этого удобно держать рядом несколько окон, не теряя контекста. VA-матрица с контрастностью 3000:1 формирует глубокие черные тона и выразительную детализацию теней, а пиковая яркость 320 кд/м? в связке с поддержкой HDR400 делает картинку живой и насыщенной.
Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс превращают монитор в инструмент для динамичных жанров: движения остаются четкими без шлейфов и размытия. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы кадра и синхронизирует картинку с видеокартой. Встроенные динамики на 6 Вт выручают, когда не хочется подключать отдельную акустику. Подставка Hisense 34G6Q PRO поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, так что можно подобрать идеальный угол обзора под любое рабочее место, а совместимость с креплением VESA 75х75 мм дает свободу в выборе способа монтажа – хоть на кронштейн, хоть на стену.
Монитор Hisense 34G6Q PRO диагональю 34 дюйма объединяет кинематографичный формат и игровую производительность. Его изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикс. создает эффект погружения и обеспечивает заметно больше рабочего пространства. За счет этого удобно держать рядом несколько окон, не теряя контекста. VA-матрица с контрастностью 3000:1 формирует глубокие черные тона и выразительную детализацию теней, а пиковая яркость 320 кд/м? в связке с поддержкой HDR400 делает картинку живой и насыщенной.
Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс превращают монитор в инструмент для динамичных жанров: движения остаются четкими без шлейфов и размытия. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы кадра и синхронизирует картинку с видеокартой. Встроенные динамики на 6 Вт выручают, когда не хочется подключать отдельную акустику. Подставка Hisense 34G6Q PRO поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, так что можно подобрать идеальный угол обзора под любое рабочее место, а совместимость с креплением VESA 75х75 мм дает свободу в выборе способа монтажа – хоть на кронштейн, хоть на стену.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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