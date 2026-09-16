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Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO

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Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Время отклика
1
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  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 2
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 3
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 4
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 5
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 6
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 7
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6Q-PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738268
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Характеристики

Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
FreeSync
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
797.6x525.7x297.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х47х21
Вес, кг.
9.3

Описание товара Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO

Монитор Hisense 34G6Q PRO диагональю 34 дюйма объединяет кинематографичный формат и игровую производительность. Его изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикс. создает эффект погружения и обеспечивает заметно больше рабочего пространства. За счет этого удобно держать рядом несколько окон, не теряя контекста. VA-матрица с контрастностью 3000:1 формирует глубокие черные тона и выразительную детализацию теней, а пиковая яркость 320 кд/м? в связке с поддержкой HDR400 делает картинку живой и насыщенной. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс превращают монитор в инструмент для динамичных жанров: движения остаются четкими без шлейфов и размытия. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы кадра и синхронизирует картинку с видеокартой. Встроенные динамики на 6 Вт выручают, когда не хочется подключать отдельную акустику. Подставка Hisense 34G6Q PRO поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, так что можно подобрать идеальный угол обзора под любое рабочее место, а совместимость с креплением VESA 75х75 мм дает свободу в выборе способа монтажа – хоть на кронштейн, хоть на стену.



Теги товара: 240 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO




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Характеристики
Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
FreeSync
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
797.6x525.7x297.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Hisense 34G6Q PRO диагональю 34 дюйма объединяет кинематографичный формат и игровую производительность. Его изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикс. создает эффект погружения и обеспечивает заметно больше рабочего пространства. За счет этого удобно держать рядом несколько окон, не теряя контекста. VA-матрица с контрастностью 3000:1 формирует глубокие черные тона и выразительную детализацию теней, а пиковая яркость 320 кд/м? в связке с поддержкой HDR400 делает картинку живой и насыщенной. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс превращают монитор в инструмент для динамичных жанров: движения остаются четкими без шлейфов и размытия. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы кадра и синхронизирует картинку с видеокартой. Встроенные динамики на 6 Вт выручают, когда не хочется подключать отдельную акустику. Подставка Hisense 34G6Q PRO поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, так что можно подобрать идеальный угол обзора под любое рабочее место, а совместимость с креплением VESA 75х75 мм дает свободу в выборе способа монтажа – хоть на кронштейн, хоть на стену.


Теги товара: 240 Гц, с колонками
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