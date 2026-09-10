Top.Mail.Ru
Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 1
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 2
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 3
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 4
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 5
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 6
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 7
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 8
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 9
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 10
Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 1
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 2
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 3
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 4
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 5
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 6
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 7
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 8
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 9
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 10
  • Монитор Asus 24.1&quot; ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395998
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5°/+35°
Комплектация
видеокабель, документация, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
64х47х19
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный

ProArt Display PA278QV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричной калибровкой цветопередачи (?E &amp;lt; 2, CalMAN Verified) и наличием эксклюзивных функций для гибкой настройки параметров изображения (профили ProArt Preset, ручная настройка ProArt Palette). Монитор ProArt Display PA278QV наделен множеством интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, DVI-D и HDMI 1.4. Также у него имеется встроенный USB-концентратор, к которому можно подключать периферийные устройства, например высокоскоростные внешние накопители.



Теги товара: 24", с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5°/+35°
Комплектация
видеокабель, документация, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
ProArt Display PA278QV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричной калибровкой цветопередачи (?E &amp;lt; 2, CalMAN Verified) и наличием эксклюзивных функций для гибкой настройки параметров изображения (профили ProArt Preset, ручная настройка ProArt Palette). Монитор ProArt Display PA278QV наделен множеством интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, DVI-D и HDMI 1.4. Также у него имеется встроенный USB-концентратор, к которому можно подключать периферийные устройства, например высокоскоростные внешние накопители.


Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...