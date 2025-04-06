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Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)

19 Отзывы
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Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 1
Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 2
Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 2
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G27i Black (ELA5375EU) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643716
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, внешний адаптер питания с кабелем, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
68х43х11
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)

диагональ (подробно): 27 , тип матрицы экрана: IPS, макс. разрешение: 1920x1080, игровой монитор, время отклика: 1 мс, соотношение сторон: 16:9, яркость: 250 кд/м2, интерфейсы видео: вход DisplayPort, вход HDMI, покрытие экрана: матовое



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в оригинальной упаковке, достал, проверил, юзаю! пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
крестник доволен !!! работает)))
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меню на русском Для игр идет Супер
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, комплектация полная. Монитор с чётким изображением и без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алла А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор за свою цену, картинка яркая и сочная, углы обзора хорошие, засветы минимальны
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Гульнур Я.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный, покупали несколько назад
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий монитор за такие деньги!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
итак поведаю свои впечатления. начну с того что у меня 2 монитора , один 2к размер 27 и фул hd размер 24 . с чего бы начать ... если сравнивать этот монитор с 2к 27дюймов то естественно мой лучше за счет количества пикселей, плюс в моем подсветка ярче . если сравнивать с моим монитором фул hd 24 дюймов ,то естественно этот монитор лучше , но! он 27 дюймов ,а значит, что количество пикселей меньше чем в 24 дюймах , картинка конечно же прекрасна + технологии , но шрифт все равно мыльный. я его взял так как видюха не вытягивает мой монитор 2к. и так, сам монитор не плохой из-за размеров страдает качество картинки ,я думаю что для разрешения ful hd нужно 24 дюйма. в этом мониторе не хватает подсветки , есть засветы небольшие ,но все же есть . удобен сам джойстик ,но не его расположение. думаю тонкие рамки ( сравниваю с моими мониторами). 165 гц работают. битых пикселей не было, подставку не проверял сразу повесил на кронштейн. на самом деле выбирал между версиями мониторов g27 и g27i , выбрал второй, разница только в наличии freesunc у этого монитора, по мне переплачивать нет смысла, но если вам нужна эта технология, то думайте сами. 1 фото окно программы- 1й ful hd и 2й 2к. упаковка хорошая , сам монитор зафиксирован , но комплектация свободна , если взяли коробку и потрясли ,то услышите как болтаются блок питания и кабель.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Антон

Достоинства:


Комментарий:
монитор не понравился качеством изображения. заявленную герцовку нужно выставлять в настройках видеокарты там все работает. по HDMI установил 144 гц , 165 пока не пробовал. экран монитора кажется каким то блеклым не хватает черного цвета.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор хороший, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный продукт. Однозначно стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Артур С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, тонкие рамки, да и сам он не очень толстый, добротная металлическая подставка, да, пиксели видно, если сидеть вплотную, с двух метров это уже не критично, своих денег стоит 100%, могу рекомендовать если у вас широкий стол
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой, монитор большой, не бликует, рамка маленькая, подставка металлическая.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Ерванд Т.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришёл без дефектов, упакован хорошо. При выборе монитора боялся что может прийти некачественный товар, так как многие жалуются на битые пиксели, но пока всё работает отлично. Также картинка будто чуть хуже чем на моём старом 60 герцовом мониторе, но учитывая такую цену за 166гц - грех жаловаться. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, сын очень доволен,монитор без изъянов,быстрая доставка,надежная транспортировка товара
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество на высоте, продавец с боку сделал надрез и поклал гарантийный талон в коробку. Битых пикселей нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за адекватную стоимость
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Малышев Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, но яркости маловато, белый цвет не белый, а серый
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
За свои день очень даже приличный монитор



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, внешний адаптер питания с кабелем, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Развернуть
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Описание
диагональ (подробно): 27 , тип матрицы экрана: IPS, макс. разрешение: 1920x1080, игровой монитор, время отклика: 1 мс, соотношение сторон: 16:9, яркость: 250 кд/м2, интерфейсы видео: вход DisplayPort, вход HDMI, покрытие экрана: матовое


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в оригинальной упаковке, достал, проверил, юзаю! пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
крестник доволен !!! работает)))
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меню на русском Для игр идет Супер
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, комплектация полная. Монитор с чётким изображением и без дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Алла А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор за свою цену, картинка яркая и сочная, углы обзора хорошие, засветы минимальны
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Гульнур Я.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный, покупали несколько назад
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий монитор за такие деньги!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
итак поведаю свои впечатления. начну с того что у меня 2 монитора , один 2к размер 27 и фул hd размер 24 . с чего бы начать ... если сравнивать этот монитор с 2к 27дюймов то естественно мой лучше за счет количества пикселей, плюс в моем подсветка ярче . если сравнивать с моим монитором фул hd 24 дюймов ,то естественно этот монитор лучше , но! он 27 дюймов ,а значит, что количество пикселей меньше чем в 24 дюймах , картинка конечно же прекрасна + технологии , но шрифт все равно мыльный. я его взял так как видюха не вытягивает мой монитор 2к. и так, сам монитор не плохой из-за размеров страдает качество картинки ,я думаю что для разрешения ful hd нужно 24 дюйма. в этом мониторе не хватает подсветки , есть засветы небольшие ,но все же есть . удобен сам джойстик ,но не его расположение. думаю тонкие рамки ( сравниваю с моими мониторами). 165 гц работают. битых пикселей не было, подставку не проверял сразу повесил на кронштейн. на самом деле выбирал между версиями мониторов g27 и g27i , выбрал второй, разница только в наличии freesunc у этого монитора, по мне переплачивать нет смысла, но если вам нужна эта технология, то думайте сами. 1 фото окно программы- 1й ful hd и 2й 2к. упаковка хорошая , сам монитор зафиксирован , но комплектация свободна , если взяли коробку и потрясли ,то услышите как болтаются блок питания и кабель.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Антон

Достоинства:


Комментарий:
монитор не понравился качеством изображения. заявленную герцовку нужно выставлять в настройках видеокарты там все работает. по HDMI установил 144 гц , 165 пока не пробовал. экран монитора кажется каким то блеклым не хватает черного цвета.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор хороший, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный продукт. Однозначно стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Артур С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, тонкие рамки, да и сам он не очень толстый, добротная металлическая подставка, да, пиксели видно, если сидеть вплотную, с двух метров это уже не критично, своих денег стоит 100%, могу рекомендовать если у вас широкий стол
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой, монитор большой, не бликует, рамка маленькая, подставка металлическая.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Ерванд Т.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришёл без дефектов, упакован хорошо. При выборе монитора боялся что может прийти некачественный товар, так как многие жалуются на битые пиксели, но пока всё работает отлично. Также картинка будто чуть хуже чем на моём старом 60 герцовом мониторе, но учитывая такую цену за 166гц - грех жаловаться. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, сын очень доволен,монитор без изъянов,быстрая доставка,надежная транспортировка товара
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество на высоте, продавец с боку сделал надрез и поклал гарантийный талон в коробку. Битых пикселей нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за адекватную стоимость
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Малышев Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, но яркости маловато, белый цвет не белый, а серый
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
За свои день очень даже приличный монитор


Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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