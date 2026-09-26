Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black)
Представляем корпус Zalman, который станет отличным выбором для создания мощной и стильной игровой или рабочей системы. Этот корпус типа Midi-Tower сочетает в себе функциональность и эстетическое удовольствие, благодаря наличию ARGB-подсветки и окну на боковой стенке, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК. Zalman предлагает универсальный черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 355 мм и процессорных кулеров высотой до 162 мм, что позволяет разместить внутри высокопроизводительное оборудование. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы под ваши нужды. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что позволяет установить разнообразные решения для хранения информации. Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение всех компонентов, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Корпус весит 5,8 кг и изготовлен из прочных материалов, таких как сталь и пластик, что гарантирует долговечность и надежность. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и улучшает охлаждение системы. Zalman совместим с форм-фактором материнских плат ATX, что делает его универсальной платформой для сборки любых ПК. Этот корпус предлагает баланс между функциональностью, производительностью и элегантным дизайном, который оценят как геймеры, так и профессионалы.
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