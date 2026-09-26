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Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black)

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Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 1
Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 2
Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 3
Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 4
Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 5
Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 1
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 2
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 3
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 4
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 5
  • Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615149
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
219x484x415 мм
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х30
Вес, кг.
7.29

Описание товара Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black)

Представляем корпус Zalman, который станет отличным выбором для создания мощной и стильной игровой или рабочей системы. Этот корпус типа Midi-Tower сочетает в себе функциональность и эстетическое удовольствие, благодаря наличию ARGB-подсветки и окну на боковой стенке, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК. Zalman предлагает универсальный черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 355 мм и процессорных кулеров высотой до 162 мм, что позволяет разместить внутри высокопроизводительное оборудование. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы под ваши нужды. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что позволяет установить разнообразные решения для хранения информации. Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение всех компонентов, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Корпус весит 5,8 кг и изготовлен из прочных материалов, таких как сталь и пластик, что гарантирует долговечность и надежность. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и улучшает охлаждение системы. Zalman совместим с форм-фактором материнских плат ATX, что делает его универсальной платформой для сборки любых ПК. Этот корпус предлагает баланс между функциональностью, производительностью и элегантным дизайном, который оценят как геймеры, так и профессионалы.

Отзывы о товаре Корпус Zalman I3 NEO TG Black (I3 NEO TG Black)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
219x484x415 мм
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем корпус Zalman, который станет отличным выбором для создания мощной и стильной игровой или рабочей системы. Этот корпус типа Midi-Tower сочетает в себе функциональность и эстетическое удовольствие, благодаря наличию ARGB-подсветки и окну на боковой стенке, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашего ПК. Zalman предлагает универсальный черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 355 мм и процессорных кулеров высотой до 162 мм, что позволяет разместить внутри высокопроизводительное оборудование. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы под ваши нужды. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что позволяет установить разнообразные решения для хранения информации. Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение всех компонентов, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Корпус весит 5,8 кг и изготовлен из прочных материалов, таких как сталь и пластик, что гарантирует долговечность и надежность. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и улучшает охлаждение системы. Zalman совместим с форм-фактором материнских плат ATX, что делает его универсальной платформой для сборки любых ПК. Этот корпус предлагает баланс между функциональностью, производительностью и элегантным дизайном, который оценят как геймеры, так и профессионалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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