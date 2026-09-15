Top.Mail.Ru
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 1
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 2
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 3
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 4
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 5
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 6
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 7
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 8
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 3
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 4
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 5
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 6
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 7
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 8
  • Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
9.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х9
Вес, г.
405

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм

Профессиональный пневматический краскопульт ЗУБР ПРО 150 Мини - надежный инструмент для окрасочных работ в мастерских на специализированных предприятиях, отличающийся точностью и долгим сроком службы



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.125
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
9
Высота, см
9.3
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный пневматический краскопульт ЗУБР ПРО 150 Мини - надежный инструмент для окрасочных работ в мастерских на специализированных предприятиях, отличающийся точностью и долгим сроком службы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 150 HVLP c верхним бачком, 0.8мм - стоимость товара 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...