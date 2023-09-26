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Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин

4 Отзывы
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Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 1
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 2
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 3
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 4
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 5
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 6
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 7
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 8
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 9
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 10
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 1
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 2
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 3
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 4
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 5
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 6
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 7
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 8
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 9
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 10
  • Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 790 руб.  4 240 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин
2 790 руб. -34%
4 240 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
350
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин

Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин

Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для покраски наружных поверхностей, быстро, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
засоряется скорее из-за особенности краски, образовывать пленку на стенках сосуда. мелкие образования пленки прогоняет через форсунку. если наливать краску хотя бы через крупное сито, засоров почти нет. расход больше, но равномерность гораздо выше чем от кисти
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для нанесения велюра на торты. Справляется на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Да все отлично хороший аппарат



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Мощность, Вт
350
Емкость бака
0.8
Производительность
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный инструмент для распыления большинства лакокрасочных материалов. Теперь стало просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком и нанести узоры. Краскораспылитель с современной технологией распыления материала исключает затраты на расходные материалы (валики, кисти), уменьшает расход наносимого материала, предотвращает образование разводов и потеков, существенно улучшает качество и облегчает работу. Применение: для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для покраски наружных поверхностей, быстро, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
засоряется скорее из-за особенности краски, образовывать пленку на стенках сосуда. мелкие образования пленки прогоняет через форсунку. если наливать краску хотя бы через крупное сито, засоров почти нет. расход больше, но равномерность гораздо выше чем от кисти
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для нанесения велюра на торты. Справляется на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Да все отлично хороший аппарат


Краскопульт Зубр КПЭ-350 350Вт бак:800мл 700мл/мин - по цене 2790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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