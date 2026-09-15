Краскораспылитель AG 901 LVMP профессиональный, гравитационного типа, сопла 1,3 и 1,1 мм Stels (57365)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
В наличии
Код товара: 658307
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель AG 901 LVMP профессиональный, гравитационного типа, сопла 1,3 и 1,1 мм Stels (57365)
Краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 901 LVMP 57365 с соплами диаметром 1,3 и 1,1 мм предназначен для профессионального окрашивания, нанесения эмали и лака на поверхности, грунтовки стен, побелки потолков, опрыскивания растений и т.д. Формирует мягкий широкий факел под давлением 2,5 бар и распыляет материалы равномерно, без образования подтеков.
Преимущества
- Высокая производительность — технология LVMP (низкий объем, среднее давление) обеспечивает до 70% переноса окрасочного материала на рабочую зону.
- Мобильность — краскопульт оснащен пластиковым бачком для лакокрасочных материалов объемом 0,6 л, поэтому подключение к большой емкости не требуется.
- Экономичность — краскораспылитель расходует всего 165-220 мл/мин раствора благодаря усовершенствованной конструкции диффузной камеры.
- Высокое качество работы — при распылении лака или краски на обрабатываемой поверхности образуется тонкий слой без подтеков, что позволяет проводить многослойное окрашивание.
- Защитное покрытие — корпус хромирован для предотвращения образования коррозии и повышения механической прочности.
- Простое подключение — быстросъемный коннектор рапид облегчает соединение краскораспылителя с компрессором.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха, подачи материала и формы факела помогает решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Необходимые аксессуары в комплекте — краскопульт поставляется с дюзовым набором диаметром 1,3 мм, ершиком для очистки и универсальным ключом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Краскораспылитель гравитационного типа Stels AG 901 LVMP 57365 с соплами диаметром 1,3 и 1,1 мм предназначен для профессионального окрашивания, нанесения эмали и лака на поверхности, грунтовки стен, побелки потолков, опрыскивания растений и т.д. Формирует мягкий широкий факел под давлением 2,5 бар и распыляет материалы равномерно, без образования подтеков.
Преимущества
- Высокая производительность — технология LVMP (низкий объем, среднее давление) обеспечивает до 70% переноса окрасочного материала на рабочую зону.
- Мобильность — краскопульт оснащен пластиковым бачком для лакокрасочных материалов объемом 0,6 л, поэтому подключение к большой емкости не требуется.
- Экономичность — краскораспылитель расходует всего 165-220 мл/мин раствора благодаря усовершенствованной конструкции диффузной камеры.
- Высокое качество работы — при распылении лака или краски на обрабатываемой поверхности образуется тонкий слой без подтеков, что позволяет проводить многослойное окрашивание.
- Защитное покрытие — корпус хромирован для предотвращения образования коррозии и повышения механической прочности.
- Простое подключение — быстросъемный коннектор рапид облегчает соединение краскораспылителя с компрессором.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха, подачи материала и формы факела помогает решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Необходимые аксессуары в комплекте — краскопульт поставляется с дюзовым набором диаметром 1,3 мм, ершиком для очистки и универсальным ключом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель AG 901 LVMP профессиональный, гравитационного типа, сопла 1,3 и 1,1 мм Stels (57365) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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